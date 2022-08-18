إطلاق هونر 70، هاتف ذكي لمدوني الفيديو

أطلقت أونر أمس هاتفها الجديد أونر 70 في حفل حاشد في دبي وأتاحت طلبه في السعودية والإمارات، لتتيح الاستفادة من إمكانيات كبيرة لهذا الهاتف الذكي الذي يقدم أداءا استثنائيا لشبكة الجيل الخامس، وهو مصمم لمدوني الفيديو بوضعية تصوير تسمى سولو كات Solo Cut ونظام تصوير ثلاثي الكاميرات لضمان التقاط أفضل جودة لمقاطع الفيديو.

بسماكة لا تتجاوز 7.91 مم ووزن خفيف جدا مع تصميم ألماسي للغطاء الخلفي، يصبح هذا الهاتف الذكي الجهاز الامثل لنشر أعلى جودة للفيديو على الشبكات الاجتماعية فيما يسهل الإمساك به نظرا لوزنه الخفيف وتصميمه الملائم لليد.

يأتي الجهاز بنظام أندرويد مع كاميرا فيديو رئيسية من سوني SONY IMX800 بدقة 54 ميجابكسل ، ويلتقط نظام التصوير المزيد من الضوء للحصول على صور أكثر إشراقًا وتفصيلاً ، خاصة في الإضاءة الخلفية والسيناريوهات الليلية. تم تجهيز HONOR 70 أيضًا بكاميرا 50MP 122o Ultra-Wide والتي تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو.

يجلب HONOR 70 ابتكارات رائعة في مجال التصوير بالفيديو لتمكين الشباب من نشر اللقطات والتدينات على الشبكات الاجتماعية بالفيديو ، ويوفر تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية في تسجيل الفيديو القياسي ويطلق أول وضع Solo Cut Vlog ، مما يتيح للمبدعين الناشئين إنتاج مدونات فيديو عمودية باستخدام تتبع التركيز التلقائي للشخص موضوع التصوير، و باستخدام مفتاح التركيز السلس ، يمكن للمستخدمين تغيير تركيز الفيديو لتسليط الضوء على موضوع مختلف بضغطة بسيطة بالإصبع.

قهوة المساء مع #HONOR70 ☕️?



تصميم الجهاز جميل وكذلك مسكته باليد مريحة، وقريباً مراجعة مفصلة عن الهاتف ? pic.twitter.com/TzpCtZ3LjS — عبدالله الغفيص (@A_Gafes) August 15, 2022

وضع Solo Cut Vlog ، يمكّن المبدعين من إنتاج مدونات فيديو عمودية باستخدام تقنية تتبع الضبط البؤري التلقائي للشخص. وباستخدام مفتاح التركيز السلس ، يمكن للمستخدمين تغيير تركيز الفيديو لتسليط الضوء على موضوع أو شخص محدد.

تم تجهيز HONOR 70 بتصميم بطارية أحادية الخلية ثنائية الحلقات تم تطويرها ذاتيًا ، مما يوفر للمستخدمين حجمًا نحيفًا للجسم وتوفيرا للطاقة. يوفر HONOR 70 تجربة شحن سريع مع تقنية HONOR Wired SuperCharge بقدرة 66 وات ، ويمكن للمستخدمين إعادة الشحن في بطارية الهاتف إلى 60٪ من 3٪ في 20 دقيقة فقط باستخدام الشاحن المرفق ، مما يضمن للمستخدمين إمكانية تشغيل أجهزتهم بسرعة. يتميز هاتف HONOR 70 النحيف والأنيق والأنيق بشكل استثنائي بسماكة 7.91 ملم فقط ووزن 178 جرامًا فقط ، لذلك يتناسب بسهولة مع حقائب اليد الصغيرة ووضعه بالجيب.