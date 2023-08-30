على غرار “تشات جي بي تي”، أعلن “إنسبشن”، مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة “جي 42” (G42)، عن إطلاق الإصدار مفتوح المصدر من نموذج “جيس”، النموذج اللغوي الكبير للغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم.

ويستند “جيس” إلى 13 مليار مؤشر، وتم تدريبه على مجموعة بيانات جرى تطويرها حديثاً وتضم 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.

نظام عربي متطور

وسيسخر نموذج “جيس”، مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم العربي، حيث جرى تطويره بالتعاون بين مركز “إنسبشن”؛ وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة “سيريبراس سيستمز”.

وتم تدريب النموذج باستخدام “كوندور جالاكسي”، الحاسوب الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي بقدرة حوسبة متعددة الإكسافلوبس (مليون ترليون عملية حسابية في الثانية)، والذي تم تصميمه بالتعاون بين “جي 42″ و”سيريبراس سيستمز”.

وسيخدم “جيس” الذي تم تطويره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية، وسيوفر لهم فرصة مهمة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي.