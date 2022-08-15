سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسشركات

إطلاق منصة للمنافسات والمشاريع المطروحة من وزارة الثقافة السعودية

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت وزارة الثقافة اليوم إطلاق منصة “بوابة الموردين” https://suppliers.moc.gov.sa .

وخصصت المنصة الجديدة للموردين المحليين والدوليين، وتهدف لإدارة عمليات التسجيل، وتحديث البيانات، والإعلان عن المنافسات، ورفع الفواتير، وشهادات الإنجاز بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتمكّن المنصة الموردين من تسليم وتحديث المستندات القانونية، ومتطلبات التأهيل المالية والفنية، كما تتيح لهم الاطلاع على المنافسات والمشاريع المطروحة، ورفع الفواتير وشهادات الإنجاز ومتابعتها، ومتابعة أوامر الشراء، ورفع الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمشاريع، إلى جانب تسجيل وإبداء الاهتمام للعمل مع الوزارة والهيئات والكيانات الثقافية التابعة لها، ورفع جداول الكميات، وإصدار خطابات إنهاء الأعمال للعقود وأوامر الشراء، إضافة لمتابعة ومراقبة الأداء وتقييم خدمات المورد.

وتهدف وزارة الثقافة من إطلاق “بوابة الموردين” إلى بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، ومتخصصة من الموردين ذي الكفاءة؛ لتحسين مستوى جودة الخدمات، ورفع مستوى الشفافية والمساواة، وتأكيد مفهوم المنافسة العادلة بما يخدم الأهداف الثقافية لرؤية المملكة 2030.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...