فريق التحرير by فريق التحرير

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إطلاق منصة صور مجانية للمملكة العربية السعودية

من مكة المكرمة.. وزير الإعلام يُدشّن منصة الصور السعودية للعالم

فريق التحرير by فريق التحرير

دشن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية سلمان بن يوسف الدوسري، أول أمس الأربعاء، منصة الصور السعودية (cc.spa.gov.sa)، التي طوّرتها وكالة الأنباء السعودية، وتتيح الوصول المجاني إلى صور موثّقة، قابلة للاستخدام والمشاركة بموجب رخصة المشاع الإبداعي. وتتضمن تصنيفات رئيسية تشمل صورا لكل من الملك سلمان، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن صور ضمن تصنيفات مثل، سياحة وترفيه، مناطق ومعالم، و مناسك وثقافي ورياضي .

فوائد منصة الصور السعودية

تقدم منصة الصور السعودية الثرية بتنوع مواضيع الصور، فوائد جمة أبرزها:

الوصول المجاني والموثق للصور: تتيح المنصة الوصول المجاني لصور موثقة وعالية الدقة، مما يسهل على المستخدمين الحصول على محتوى بصري موثوق.

الاستخدام والمشاركة المرخصة: تسمح المنصة باستخدام ومشاركة الصور بموجب رخصة المشاع الإبداعي (CC BY-SA 4.0)، مما يضمن حرية الاستخدام مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

تمكين صناع المحتوى: تهدف المنصة إلى توسيع الاستفادة من أرشيف “واس” البصري، وتمكين صناع المحتوى من استخدام الصور بحرية في بيئة منظمة تدعم الإبداع.

تعزيز الحضور البصري للمملكة: تساهم المنصة في تعزيز الوجود البصري للمملكة العربية السعودية في الفضاء الرقمي، وتقديم رسالتها إلى العالم عبر صور عالية الجودة.

تنظيم وتحديث المحتوى: توفر المنصة صورًا مصنفة ومنظمة، مرفقة بمعلومات عن المناسبة وتاريخ النشر، ويتم تحديثها باستمرار لتوثيق الأحداث المحلية، مع دعم باللغتين العربية والإنجليزية.

جزء من التحول الرقمي: تُعد المنصة امتدادًا لخطط التحول الرقمي لوكالة الأنباء السعودية، وتوجهها نحو أدوات نشر حديثة وشراكة أوسع مع المستخدمين والجهات الإعلامية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...