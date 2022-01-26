إطلاق منصة المشتريات الإلكترونية خلال آراب هيلث 2022

تم الإعلان يوم أمس عن الإطلاق الرسمي لمنصة المشتريات الإلكترونية لشركة بريدج ميديكال جي بي أو خلال فعاليات معرض الصحة العربي 2022، حيث تم تطوير منصة البرمجيات القوية من قبل شركة جاقار، مزود تكنولوجيا إدارة التوريد لبوابة المشتريات الالكترونية لحكومة دبي.

وستتيح وحدات برامج المشتريات الإلكترونية والتعاقد والإنفاق من شركة ميديكال بريدج جي بي أو لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بتبنّي أفضل ممارسات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد في العالم.

وبهذه المناسبة، قال جيمس كاونتس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بريدج ميديكال جي بي أو: “يسرني أن أعلن عن إطلاق أعمالنا في سوق الإمارات العربية المتحدة اليوم، لدينا نموذج أعمال مجرب وناجح يوفر كفاءات تشغيلية هائلة وقيمة لعملائنا”.

وأضاف كاونتس قائلاً: “نعد الجميع بتوفير أفضل الممارسات العالمية والرائدة بالإضافة إلى سرعة التقييم، حيث توفر منصاتنا الخاصة بالمشتريات الإلكترونية والبرمجيات آخر وأحدث عمليات الشراء للدفع والتحليلات وإدارة العقود وإعداد التقارير للمساعدة في إدارة سلسلة التوريد بشكل أفضل واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات”.

تعد شركة بريدج ميديكال جي بي أو واحدة من أولى الشركات الشرائية لمجموعة الرعاية الصحية (جي بي أو) التي تم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتركز مهام الشركة في تحسين ممارسات الشراء وتقليل تكاليف سلسلة التوريد لمقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الطبية وعيادات الأسنان والمختبرات من خلال خدمات العضوية.

هذا وقد وضعت الشركة الآن خطة ستركز على تقديم تحسين الأداء في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، وسيشمل ذلك تنفيذ أفضل الممارسات الرائدة وعمليات الشراء وتحسين سلاسل التوريد لتحقيق فوائد تجارية إضافية لمؤسسات وشركات الرعاية الصحية والبائعين وجميع مقدمي الخدمات في المنطقة.

من جهته، قال دارين مارتن، مدير العمليات التجارية والمجموعة: “نحن فخورون جدًا بالإعلان عن إطلاقنا في سوق الشرق الأوسط اليوم، حيث ستعمل برامجنا وعملياتنا على تحسين الكفاءات التشغيلية لمقدمي الرعاية الصحية والبائعين على حدٍ سواء”.

وأضاف مارتن قائلاً: “نحن بالتأكيد لسنا هنا لاستبدال البائعين والموردين أو التنافس معهم، بل نحن هنا لدفع الكفاءات على مستوى الصناعة التي توفر ربحية محسنة لجميع أصحاب المصلحة، ولأجل هذه الغاية طورنا برنامجًا تحليليًا قويًا سيشار إليه كتقنية متطورة في الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات القادمة”. لهذا السبب نشير إلى أنفسنا كشركاء المشتريات الأقوياء! “

تتمتع شركة بريدج ميديكال جي بي أو بخبرة كبيرة تزيد عن 100 عام في إدارة سلسلة التوريد والمشتريات، حيث تركز الشركة على تقديم تحسين الأداء في سلسلة التوريد والمشتريات لمقدمي الرعاية الصحية والبائعين في الإمارات العربية المتحدة، إذ يتم ذلك من خلال توفير برنامج تحسين الأداء، حيث تم بناء المنتج النهائي بواسطة متخصصين في سلسلة التوريد للرعاية الصحية لمتخصصي سلسلة التوريد للرعاية الصحية.

وبهذا الصدد، علّق هاني مصبح، نائب رئيس المبيعات لدى شركة جاقار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: “تلتزم شركة جاقار بتحديث وتحويل قدرات الشراء للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق واسع والعالم”.

وأضاف مصبح قائلاً: يدعم حل جاقار القائم بشكل كامل على مفهوم “البرمجيات كخدمة”(SaaS) من المصدر إلى الدفع المصمم لأتمتة العمليات الروتينية بمساعدة التعلم الآلي، فرق الشراء لتقديم قيمة أكبر على المدى القصير والطويل، حيث سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية لقطاع الرعاية الصحية لأن الصناعة تستهدف خفض التكاليف بالتزامن مع الحفاظ على مستويات خدمة عالية الجودة”.