إطلاق مشروع “لمارا”، وجهة جديدة للسكن الفاخر في الرياض

أعلنت شركة أزور، التابعة لـ شركة محمد الحبيب العقارية، عن الإطلاق الرسمي لمشروع “لمارا” السكني الفاخر في الرياض، بالتعاون مع شركة الأول للاستثمار. يأتي هذا المشروع ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير مجتمعات سكنية راقية ومتكاملة بحسب بيان الشركة، ويمثل ثمرة نجاح إغلاق صندوق استثماري بقيمة 268 مليون ريال سعودي، كجزء من استراتيجية عقارية أكبر تبلغ 3 مليارات ريال.

يسعى مشروع “لمارا” إلى إعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر في الرياض، وهو جزء من خطة “أزور” لتطوير 20,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030. المشروع يستفيد من الخبرات المتراكمة لشركة محمد الحبيب التي طورت أكثر من 50 مشروعاً في 10 مدن سعودية. ويمثل المشروع أيضاً التزاماً بتوفير بيئة سكنية متميزة تدعم التنوع الثقافي وتواكب تطلعات السكان.

وتوفر “أزور” حالياً خدماتها لأكثر من 13,680 مقيماً في 12 مجمعاً سكنياً يضم 3,639 وحدة. ويعكس مشروع “لمارا” رؤية مستقبلية مستدامة تمزج بين الأناقة، الراحة، والانتماء المجتمعي.