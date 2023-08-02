السعودية: إطلاق مشروع أبياتنا هيلز جنوب جدة بـ 337 ألف ريال

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عن إطلاق مشروع “أبياتنا هيلز” أحد مشاريع ضاحية الميار في مدينة جدة غرب المملكة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وتبدأ أسعار وحدات المشروع من 337 ألف ريال (نحو 90 ألف دولار).

ويقع المشروع، بحسب وكالة الأنباء السعودية، في ضاحية الميار جنوب جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 240,480 ألف متر مربع، فيما يبلغ عدد وحداته السكنية 1054 وحدة تحت الإنشاء من نوع “شقق”، تتراوح مساحاتها ما بين 147 – 280 متراً مربعاً، حيث ينفذ المشروع شركة أبياتنا التطويرية للمقاولات.

كما تمتد ضاحية “الميار” على مساحة تتجاوز 3,9 ملايين م2 في الجزء الجنوبي من مدينة جدة، وتتسع لأكثر من 80 ألف نسمة، ضمن بيئة عمرانية متكاملة الخدمات، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المُؤهلين والمُعتمدين، لتوفير مجتمع حيوي متكامل الخدمات والمرافق التعليـمية والصحية والتجارية والترفيـهية، لتعزيز مفهوم الرفاهية وتحقيق جودة الحياة.

ويمكن حجز الوحدات السكنية في مشروع أبياتنا هيلز والاطلاع على جميع الخيارات من خلال زيارة تطبيق سكني، وذلك على الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1137

وتعمل الشركة الوطنية للإسكان على بناء مجتمعات سكنية حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية؛ بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 بالمئة بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.