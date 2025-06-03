 إطلاق مشتل أشجار مخصص ضمن مشروع غاف وودز

أعلنت “ماجد الفطيم”، عن إنجازين هامين في مشروعها “غاف وودز” الذي يجسد مفهوم الحياة في الغابة، يتمثلان في إنشاء مشتل أشجار مخصص لدعم مفهوم التصميم الحيوي للمشروع، وتعيين شركة “إنوفو بيلد” كمقاول رئيسي لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

ومع تحوّل مشروع غاف وودز إلى نموذجٍ ملهم لأسلوب معيشة مستدام في قلب الغابة في دبي، سيُشكّل المشتل محوراً رئيسياً لهذه الرؤية، حيث سيتم زراعة ورعاية آلاف أنواع الأشجار المحلية المقاومة لتغير المناخ على مدار الثمانية عشر شهراً القادمة. ويضم المشتل اليوم أكثر من 10,000 شجرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 20,000 شجرة و105,000 شجيرة بحلول مايو 2026. وسينمو المشتل في نهاية المطاف ليضم ما يصل إلى 30,000 شجرة، سيتم نقلها وإعادة زراعتها في جميع أنحاء مشروع غاف وودز.

وفي إطار هذه الخطوة الهامة في مسيرة المشروع الرائد، منحت ماجد الفطيم عقد إنشاء مشتل بقيمة 49 مليون درهم إماراتي لشركة براري للموارد الطبيعية، التابعة لشركة موارد القابضة للاستثمار، لتتولى إدارة ورعاية الأشجار وزراعتها طوال مراحل المشروع. وسيحتضن المشتل مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات المناسبة لمناخ المنطقة، مثل أشجار الأكاسيا، والحمضيات، والتين، والميليا أو الزنزلخت، والنخيل، والفرفار، والسدر، والغاف. وتم جلب جميع هذه الأنواع من منطقة دلتا النيل بمصر، والهند، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفجيرة، والشارقة، ورأس الخيمة، وأبوظبي.

يُعيد مشروع “غاف وودز” تعريف مفهوم العيش بتناغم مع الطبيعة، ويُعدّ هذا الإنجاز دليلاً على التفرّد الذي يتميز به وما يقدّمه من قيمة استثنائية. ومن المتوقع أن يفوق عدد الأشجار في هذا المشروع عدد قاطنيه، وأن يُشكل رئة خضراء حيوية، حيث يُوفر هواءً أنظف بنسبة تصل إلى 20%، ويساهم بخفض درجات الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية مقارنة بها في المدينة. كما ستلعب هذه الأشجار دوراً محورياً في الحد من تآكل التربة، والحفاظ على المياه، وستشكل ممرات مظللة وخضراء في جميع أنحاء المجمع.

وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: “لقد استغرق تطوير مفهوم “غاف وودز” سنوات عدة، حيث انطلقت فكرته برؤية تتمحور حول أسلوب الحياة المستدام. ومنذ الكشف عنه قبل عام، شهدنا طلباً متزايداً على المجمعات السكنية التي توفر لقاطنيها ارتباطاً وتواصلاً أقوى مع الطبيعة والبيئة. ويُعدّ استثمارنا في مشتل أشجار مُصمم خصيصاً لخدمة هذا المشروع، وشراكتنا مع شركة براري للموارد الطبيعية وموارد القابضة للاستثمار، خطوةً حيويةً تساهم في تحقيق رؤيتها. كما أننا سعداء جداً بالعمل مع شركة إينوفو بيلد لتنفيذ وتسليم أحياء سيليا وسيرا ولاسينا. ومن خلال علاقات التعاون والشراكة هذه، فإننا نُرسي معياراً جديداً لكيفية التعايش الهادف بين الطبيعة وأسلوب الحياة الراقي والمعيشة الفاخرة.”

من جانبه، قال كاشف شامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موارد القابضة للاستثمار: “يُمثل هذا المشتل ركيزةً أساسيةً للنظام البيئي في مشروع غاف وودز. ولا يقتصر تركيزنا على حجم المشروع فحسب، بل ينصب أيضاً على التنوع البيولوجي والمرونة، وضمان مساهمة كل شجرة بشكلٍ فعّال في التأثير البيئي طويل الأمد للمشروع. وبصفتنا أحد أكبر مشغّلي مشاتل النباتات في منطقة الخليج، نفخر بتعاوننا في أحد أكثر مشاريع التطوير استشرافاً للمستقبل في المنطقة، ومتحمسون لرؤية هذا المشهد الطبيعي ينمو ويزدهر من الصفر. “

ومنحت ماجد الفطيم شركة إينوفو بيلد عقداً بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية في غاف وودز، يشمل بناء وإكمال 13 مبنى بمنصة مشتركة. وتشتهر إينوفو بيلد بخبرتها الكبيرة في تنفيذ مشاريع تطوير مستدامة عالية الجودة، وتشمل محفظة مشاريعها مساكن فاخرة، ومجمعات فلل، ومؤسسات تعليمية، ومشاريع بنية تحتية حيوية.

وسوف تركز إينوفو بيلد التي تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة في جميع عملياتها، على مفهوم المعيشة في الغابات الخاص بمشروع غاف وودز، حيث ستقوم بمزج الهندسة المعمارية المعاصرة والبيئة الطبيعية الغامرة لخلق معيار جديد للحياة الحضرية في دبي.

وفي تعليق له، قال سامح فام، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو بيلد: “نحن فخورن جداً بشراكتنا مع ماجد الفطيم لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطويري رائد كغاف وودز، والذي يعكس التزامنا المشترك بالابتكار والاستدامة والتصميم المرتكز على المجتمع. ويُعيد هذا المشروع تعريف البناء التقليدي من خلال تقديم بناء يتناغم مع الطبيعة، وليس فقط يدور حولها. وفريقنا متحمس جداً للعمل على هذا المشروع الرائد بدقة وعناية واهتمام بالاستدامة، بالشكل الذي يرسخ وجودنا كأحد أبرز المقاولين في دولة الإمارات.”

ويغطي مشروع غاف وودز مساحة 738 ألف متر مربع قبالة طريق الشيخ محمد بن زايد السريع، بالقرب من القرية العالمية، وسيضم أكثر من 7000 وحدة سكنية فاخرة، بما في ذلك وحدات تتألف من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس.

وسيوفر المشروع الذي يعطي أولوية لصحة وعافية سكانه، مسارات مشي يبلغ طولها 8 كيلومترات، وحلقة ركوب دراجات بطول 3.5 كيلومتر، ومسابح مصممة على طراز المنتجع، ومرافق لياقة بدنية، وحدائق للعائلات، وركن خاص لممارسة تمارين اليوغا. كما سيحتضن المجتمع أيضاً مركز Distrikt متعدد الاستخدامات من ماجد الفطيم، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم التي تقدم وجبات يتم إعدادها من مكونات عضوية تأتي من المزرعة مباشرة إلى المائدة.