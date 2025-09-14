إطلاق مجموعة ضيافة وفنادق جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت مجموعة ليغاسي للفنادق القابضة مؤخراً عن انطلاقها بهدف إعادة تعريف الضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، وأسواق عالمية مختارة. وتقول الشركة في بيان إن ليغاسي للفنادق تدخل السوق بخبرة راسخة في إدارة وتشغيل أكثر من 40 منشأة ضيافة تحت علامات تجارية ووجهات متنوعة، لتعكس توازنًا متفرّدًا بين روح التجديد والخبرة التشغيلية المتعمقة، ولتكون علامة رائدة تستند إلى إرث من التجارب الناجحة. ومن موقعها كمركز للريادة والابتكار والتعاون، تسعى ليغاسي للفنادق إلى أن تكون جسرًا يصل بين المعايير العالمية والأصالة المحلية، ومنصةً تتلاقى فيها أفضل الممارسات الدولية مع الفرص الإقليمية. وفي هذا السياق، قال فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي: “تمثل ليغاسي للفنادق فصلًا جديدًا في عالم الضيافة، يقوم على التجارب والشراكات والمعايير العالمية المتجذّرة في الأصالة المحلية. نحن نطمح إلى ابتكار وجهات تربط الثقافات، وتمكّن المجتمعات، وتخلق قيمة مستدامة لشركائنا وضيوفنا. هدفنا واضح: أن نصنع إرثًا حقيقيًا يدوم لأجيال قادمة.” من جانبه، أضاف عبد الرحمن المؤيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير بمجموعة ليغاسي للفنادق القابضة: “يشهد قطاع الضيافة مرحلة تحوّل استثنائية، وتعد ليغاسي للفنادق في موقع فريد لاغتنام هذه اللحظة. فنهجنا يجمع بين الخبرة العالمية والفرص المحلية، لنضمن أن كل مشروع نقوده أو نديره يحقق نموًا مستدامًا، وارتباطًا ثقافيًا، وتميّزًا تشغيليًا. أما لمستثمرينا وشركائنا، فإن ليغاسي تمثل منصة استراتيجية للنجاح المستدام وبناء قيمة طويلة الأمد.”

وترتكز ليغاسي للفنادق على فلسفة التطوير المستمر والتعاون والتميّز، وتعمل عبر خمسة محاور متكاملة، ألا وهي إدارة الفنادق، إدارة الأصول، الاستثمارات، دمج التكنولوجيا، والتطوير. وتشكل هذه الركائز معًا منصة شاملة تمزج بين التميّز التشغيلي والرؤية المستقبلية للنمو المستدام. كما تستعد ليغاسي للفنادق للإعلان عن مجموعة من الشراكات الجديدة في عدد من الوجهات استراتيجية، مع التركيز على الابتكار والصحة والاستدامة وتجارب الضيافة المبتكرة، بما يسهم في رسم مستقبل السياحة والسفر مع الحفاظ على الإرث الثقافي للوجهات التي تعمل بها. نبذة عن ليغاسي للفنادق القابضة تعد ليغاسي للفنادق القابضة مجموعة استثمارية وإدارية في قطاع الضيافة، ترتكز على معايير عالمية وروح محلية، وتعتمد فلسفة شراكة تضع الشركاء في قلب أولوياتها، مع تركيزها على ابتكار تجارب وشراكات مستدامة. وتضم المجموعة المتنامية أكثر من 40 منشأة حول العالم، حيث تمزج بين التميّز التشغيلي، والابتكار القائم على التكنولوجيا، وإبراز الهوية الأصيلة لكل وجهة. وتبقى رسالتها هي تقديم تجارب عميقة الأثر للضيوف، وقيمة طويلة الأمد للشركاء، وبصمة إيجابية للمجتمعات. ومن خلال محاورها الخمسة المتكاملة: إدارة الفنادق، إدارة الأصول، الاستثمارات، دمج التكنولوجيا، والتطوير، تحوّل ليغاسي الرؤية إلى أداء ملموس، متوازنةً بين الحرفية والإبداع لتحقيق التميّز في كل مشروع. وبالتزامها بالأصالة والتعاون والنمو المدروس، ترسم ليغاسي للفنادق ملامح مستقبل الضيافة، وتبني إرثًا حقيقيًا مصممًا ليبقى لأجيال قادمة.