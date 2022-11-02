إطلاق مبيعات مشروع لا فاج من دار الأركان العالمية في الدوحة

أعلنت“دار الأركان العالمية”، أنها أطلقت بحضور سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله بن فرحان آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، ومحمد البابطين، ممثل وزارة الاستثمار السعودية، مبيعات مساكن مشروع Les Vagues من إيلي صعب، وهي أول مساكن فاخرة من تصميم علامة تجارية عالمية قطر وتحديداً في جزيرة قطيفان الشمالية بالتعاون مع شركة “قطيفان للمشاريع”، الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل “كتارا للضيافة”.

وشهد الحفل كذلك حضور رئيس مجلس إدارة دار الأركان، رجل الأعمال الأستاذ يوسف الشلاش، إلى جانب سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، فضلاً عن أيقونة الموضة المُصمم العالمي إيلي صعب. يُرسي المشروع السكني Les Vaguesمن إيلي صعب، بقيمة مليار ريال قطري، معايير جديدة وراقية للمعيشة الفاخرة في الدوحة بتصميمه المعماري الذي يعزز سحر وجاذبية أسلوب المعيشة على الواجهة البحرية. وتضم وحداته السكنية شققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث، وتحتوي جميعها على تراسات تطل مباشرة على البحر والمرسى وأفق الدوحة، مما يجعله المشروع السكني الأرقى في البلاد.

تشرفنا في دار الأركان بإستضافة الرؤساء الاقليمين لمؤسسة التمويل الدولية,مجموعة البنك الدولي في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحضرة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ يوسف الشلاش pic.twitter.com/HXy6VRnwNT — دار الأركان السعودية (@DarAlArkan) June 8, 2022

وتعليقاً على هذا الحضور المبهر، قال رئيس مجلس إدارة دار الأركان، الأستاذ يوسف الشلاش: ” يسرنا انضمام جميع الحضور لإطلاق هذا المشروع الذي يمثل انطلاقة ’دار الأركان‘ في السوق القطري المتنامي ومنحنا فرصة متميزة لمشاركة رؤيتنا وخبراتنا بما يتماشى مع تطوير سوق العقارات في الشرق الأوسط ودعم نمو القطاع العقاري ولأول مرة في قطر. ونودّ أن نتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، على دعمه الدائم لنا في مواصلة خططنا التنموية على الصعيد الدولي”. تمتد جزيرة قطيفان الشمالية على مساحة 1,3 مليون كيلومتر مربع، وهي مصممة خصيصاً لتكون وجهة الترفيه والرفاهية المستقبلية في قطر. وستضم هذه الجزيرة المميزة – المستوحاة من الثقافة والطبيعة الغنية للمنطقة – حديقة ألعاب مائية حافلة بالتشويق والمتعة، وفندقاً فاخراً، ووحدات سكنية لا يضاهيها مثيل، وخيارات استثنائية للبيع بالتجزئة، فضلاً عن مرافق عالمية المستوى تجعل من الجزيرة مجتمعاً حيوياً وجذاباً.

Launch of Les Vagues the first Elie Saab Residences in Qatar at #Qetaifan_Island_North.

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حفل إطلاق Les Vagues أول مشروع سكني لإيلي صعب في قطر ب #جزيرة_قطيفان_الشمالية. pic.twitter.com/WoEqmhspV9 — Qetaifan Projects (@Qetaifan) March 17, 2022