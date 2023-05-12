إطلاق عائلة هواوي بي 60 برو

عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حدث إطلاق عائلة بي 60 برو ومنتجات هواوي الرائدة في دبي، حيث عرضت محفظة جديدة من الأجهزة، بما في ذلك هاتفيها الرائدين HUAWEI P60 Pro والهاتف الذكي ميت إكس 3 القابل للطي (Mate X3) ، وجهاز MatePad 2023 مقاس 11 بوصة اللوحي، بالإضافة إلى الكمبيوترات المحمولة MateBook X Pro و MateBook D 14.

سيتوفر هاتف P60 Pro للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة، متميزاً بنسختين أنيقتين ورائعتين، إحداهما بلون لؤلؤي وهو روكوكو بيرل – Rococo Pearl، والأخرى باللون الأسود، وسيتمكن المستهلكون من الحصول عليه بسعر يبدأ من 3999 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1،530 درهم.

سيتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 للطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة، بلونين مختلفين، الأول غرين فيغان ليذر Green Vegan Leather والثاني بلاك فيذر ساند غلاس Black Feather Sand Glass، بسعر 7299 درهماً إماراتياً مع هدايا بقيمة 2430 درهم. وتتوفر جميع هذه الأجهزة في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.

يعد الهاتف الذكي بي 60 برو تحفة فنية مصممة بدقة تخدم عشاق التصوير الفوتوغرافي. مستوحى من الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر ، يتميز لون روكوكو بيرل – Rococo Pearl الفريد من نوعه بالأناقة والجمال مع ملمس فريد مشتق من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي. جمعت هواوي بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro. يؤكد الهاتف أيضًا على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضو العين – Eye of Light لوحدة الكاميرا. هذا يدمج جوهر التصوير في جمالياته.

يعد نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة. مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة. علاوة على ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسية ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. إلى جانب محرك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة. احتل هاتف HUAWEI P60 Pro المرتبة الأولى في تصنيفات DXOMARK لكاميرا الهاتف الذكي بـ 156 نقطة لاختراقاته التكنولوجية في التصوير.

يتميز الهاتف أيضًا بزجاج كونلون – Kunlun Glass المتين للغاية ، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي. لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة ، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات. يضمن زجاج كونلون ، إلى جانب مقاومة الماء IP68 ، طول عمر الهاتف ، مما يجعله متينًا بقدر ما هو أنيق.

سيتوفر هاتف HUAWEI P60 Pro للطلب المسبق بتاريخ 10 مايو في الإمارات العربية المتحدة، متميزاً بنسختين أنيقتين ورائعتين، إحداهما بلون روكوكو بيرل – Rococo Pearl، والأخرى باللون الأسود، وسيتمكن المستهلكون من الحصول عليه بسعر يبدأ من 3999 درهماً إماراتياً، بالإضافة إلى هدايا بقيمة 1،530 درهم، من بينها ساعة HUAWEI WATCH GT 3، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمات سحابة HUAWEI Cloud و HUAWEI VIP مجانًا، ويمكن الحصول عليه في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة.