إطلاق شقق فاخرة للتملك الحر في جزيرة الريم في مشروع مهيرة من مدن

أعلنت “مدن“ الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق مشروع “مهيرة”، وهو مجتمع سكني فاخر للتملك الحر في جزيرة الريم، يتمتع بموقع استراتيجي يتيح إطلالات خلابة على القناة المائية وجزيرة الريم. ويتكون مشروع “مهيرة” من برجين سكنيين يتمتعان بموقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، ويضم المشروع على 475 وحدة سكنية تتكون من شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مساحات ترفيهية ورياضية ومرافق خدمية متطورة تشمل مراكز صحية حديثة، ومؤسسات تعليمية مرموقة، ومتاجر تجزئة.

ومن جانبه، قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة “مدن القابضة”: يمثل إطلاق مشروع مهيرة خطوة جديدة ضمن رؤية المجموعة الطموحة لتطوير مجتمعات سكنية عصرية تتماشى مع أعلى معايير الجودة والابتكار، مؤكداً على أهمية دور المجموعة بأهمية بناء وجهات تضيف قيمة مستدامة، وتعزز رفاهية السكان وتجربتهم المعيشية الشاملة. إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة “مدن العقارية” أوضح قائلا: “”يمثل مشروع مهيرة خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تعزز من جودة الحياة وتلبي تطلعات جميع الفئات من السكان والمستثمرين. حيث حرصنا في تصميم هذا المشروع على تقديم تجربة سكنية متكاملة تُجسد مبادئ الابتكار والتميز في كل تفاصيلها، بدءًا من الموقع الحيوي على الواجهة المائية، مرورًا بالتصاميم المعمارية العصرية، ووصولاً إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تعزز من رفاهية السكان.