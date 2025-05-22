فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسإنشاءاتعقارات

إطلاق شقق فاخرة للتملك الحر في جزيرة الريم في مشروع مهيرة من مدن

طرح 475 شقة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم في برجين سكنيين يتمتعان بموقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت مدن الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق مشروع “مهيرة”، وهو مجتمع سكني فاخر للتملك الحر في جزيرة الريم، يتمتع بموقع استراتيجي يتيح إطلالات خلابة على القناة المائية وجزيرة الريم. ويتكون مشروع “مهيرة” من برجين سكنيين يتمتعان بموقع استراتيجي بالقرب من سوق أبوظبي العالمي، ويضم المشروع على 475 وحدة سكنية تتكون من شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مساحات ترفيهية ورياضية ومرافق خدمية متطورة تشمل مراكز صحية حديثة، ومؤسسات تعليمية مرموقة، ومتاجر تجزئة.

ومن جانبه، قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة “مدن القابضة”: يمثل إطلاق مشروع مهيرة خطوة جديدة ضمن رؤية المجموعة الطموحة لتطوير مجتمعات سكنية عصرية تتماشى مع أعلى معايير الجودة والابتكار، مؤكداً على أهمية دور المجموعة بأهمية بناء وجهات تضيف قيمة مستدامة، وتعزز رفاهية السكان وتجربتهم المعيشية الشاملة. إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة “مدن العقارية” أوضح قائلا: “”يمثل مشروع مهيرة خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تعزز من جودة الحياة وتلبي تطلعات جميع الفئات من السكان والمستثمرين. حيث حرصنا في تصميم هذا المشروع على تقديم تجربة سكنية متكاملة تُجسد مبادئ الابتكار والتميز في كل تفاصيلها، بدءًا من الموقع الحيوي على الواجهة المائية، مرورًا بالتصاميم المعمارية العصرية، ووصولاً إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تعزز من رفاهية السكان.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...