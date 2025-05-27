إطلاق شركة نفط سورية أمريكية ضمن خطة من 5 مراحل لبناء قطاع الطاقة

أشار موقع CNBC في تقرير خاص إلى إطلاق شركة «SyriUs Energy» لإعادة بناء قطاع الطاقة ضمن خطة لإنعاش وتطوير قطاع النفط والغاز السوري.

خمس مراحل تنفيذية

تتضمن الخطة 5 مراحل تبدأ باستعادة الأصول وتأهيلها وحتى تصديرها مع بناء علاقات تجارية أوسع تشمل إدراج شركات بكيان قانوني في البورصة الأميركية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.

وبحسب ما ورد في الملخص التنفيذي للخطة وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة «أرغنت» للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، فإنها تسعى إلى «استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية».

تلخص هذه الخطة فحوى تعاون شركات أميركية مع الجانب السوري لتطوير قطاع الطاقة السوري، بهدف إعادة بناء وتأهيل هذا القطاع الحيوي.

(لقطة لشركة الحفر الأمريكية إينسكو من أواخر الثمانينيات قرب حقل العمر بسوريا)

تفاصيل الخطة

إطلاق شركة SyriUs Energy : تهدف هذه الشركة، التي ستكون مدرجة في البورصة الأميركية، إلى تجسيد التعاون السوري الأميركي في قطاع الطاقة وإدارة العمليات التنفيذية. سيمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% من أسهمها.

: تهدف هذه الشركة، التي ستكون مدرجة في البورصة الأميركية، إلى تجسيد التعاون السوري الأميركي في قطاع الطاقة وإدارة العمليات التنفيذية. سيمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% من أسهمها. خطة مرحلية شاملة : تتألف الخطة من خمس مراحل تنفيذية تهدف إلى استعادة سيطرة الدولة السورية على حقول النفط والمصافي الرئيسية، وتأهيل البنية التحتية للطاقة، ودمج سوريا مجدداً في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

: تتألف الخطة من خمس مراحل تنفيذية تهدف إلى استعادة سيطرة الدولة السورية على حقول النفط والمصافي الرئيسية، وتأهيل البنية التحتية للطاقة، ودمج سوريا مجدداً في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية. برنامج “سوريا أولاً” : يركز هذا البرنامج على إعادة بناء الثقة الوطنية وتحفيز الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة، بهدف رفع مستوى المعيشة للسوريين.

: يركز هذا البرنامج على إعادة بناء الثقة الوطنية وتحفيز الكفاءات المحلية في قطاع الطاقة، بهدف رفع مستوى المعيشة للسوريين. الأدوات التمويلية : يعتمد نجاح المشروع بشكل كبير على إشراك البنوك والمؤسسات المالية في التمويل الدولي، حيث أن عدم توفر التمويل البنكي قد يدفع سوريا للتعامل مع شركات نفط “مغامرة” وغير موثوقة.

: يعتمد نجاح المشروع بشكل كبير على إشراك البنوك والمؤسسات المالية في التمويل الدولي، حيث أن عدم توفر التمويل البنكي قد يدفع سوريا للتعامل مع شركات نفط “مغامرة” وغير موثوقة. رفع العقوبات الأميركية: يأتي تقديم هذه الخطة بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية بتخفيف العقوبات عن سوريا، بما في ذلك مؤسسات وأصول الطاقة والنفط، مما يوفر أرضية أولية للتعاون.