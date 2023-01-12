إطلاق شركة “إنفستسكاي” للاستثمار الاجتماعي في الإمارات

جمعت شركة إنفستسكاي (InvestSky)، منصة للاستثمار الاجتماعي المصممة لجيل جديد من المستثمرين في دول الخليج، 3.4 ملايين دولار أمريكي في جولة تمويل أولية بقيادة “إمكان كابيتال” (Emkan Capital). وقد شارك كذلك نخبة من المستثمرين البارزين ومنهم شركة S3 Ventures، ومكتب عائلة الرميزان، ومشعل المشاري -نائب الرئيس التنفيذي في شركة جاهز الدولية، ومستثمرون ملائكيون بارزون.

وقد أطلقت “إنفستسكاي” منصة لاستثمار الاجتماعي بدون عمولة مصممة للمستمرين الجدد في الخليج وذلك لتزويدهم بتجربة مميزة للاستثمار شاملة وبديهية وغير مسبقة.

تتيح المنصة للمستخدمين شراء كسور الأسهم بقيمة تبدأ من دولار واحد فقط (أي 3.67 درهم إماراتي)، وتعمل من خلال منظومة اجتماعية تتفاعل مع المستخدمين وتثقّفهم وتحرص على إبقائهم مهتمين وذلك عبر المشاركة المجتمعية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات تتماشى مع مبادئ الاستثمار الخاصة بهم، سواء كانت قرارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو قرارات أخرى تركّز على التأثيرات الإيجابية الاجتماعية أو البيئية عبر توفير مجموعة واسعة من بيانات السوق المتعلّقة بكلّ شركة مدرجة في البورصة.

وحصلت الشركة الناشئة على ترخيص من الفئة 4 في ترتيب صفقات الاستثمار للأفراد من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، المنظم المستقل للخدمات المالية، وما يتصل بها والتي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي.

تأسّست الشركة الناشئة “إنفستسكاي” في العام 2021 على يد نيتيش ميتال وتركي آل الشيخ. وكان ميتال بنى حياته المهنية في العمل في شركات تكنولوجية رائدة مثل “روكيت إنترنت” (Rocket Internet)، وكان جزءاً من الفريق المؤسس لشركة التجارة الإلكترونية “نون” (Noon)، حيث شغل منصب نائب رئيس التكنولوجيا قبل المشاركة في تأسيس “إنفستسكاي”. بينما عمل آل الشيخ سابقاً في الاستشارات في شركة “ديلويت” (Deloitte) وفي مجال الاستثمار في صندوق الصناديق “جدا”.

وقال نيتيش ميتال، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفستسكاي”:

“أسسنا الشركة لمعرفتنا بأنّ المستثمرين الأفراد مجموعة ذات تأثير كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في حين أنّ أدوات الاستثمار المقدمة لهم غير كافية. لا تزال خيارات الاستثمار في المنطقة في بداياتها حيث أن المستثمرين لم يحظوا بفرص كبيرة للمشاركة في السوق وتطوير معرفتهم الاستثمارية لا سيما عند النظر إلى القدرة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي المرتفع والتركيبة السكانية المفيدة. لهذا السبب صمّمنا “إنفستسكاي” (InvestSky) لتكون منصة داعمة للمستخدمين، بحيث توفّر لهم المعرفة اللازمة من أجل مساعدتهم في اتّخاذ قرارات استثمارية سليمة، مدعومة بأدوات مشاركة اجتماعية من شأنها أن تساعد في بناء مجتمع استثماري متعاون في المنطقة”.

وأشار تركي آل الشيخ، المؤسس المشارك في “إنفستسكاي”، إلى أنّ “الخدمات المخصصة للمستثمرين الأفراد في سوق المنطقة لا تزال غير مُستغَلّة إلى حدّ كبير. على سبيل المثال، ارتفع عدد المستثمرين الأفراد الذين يستخدمون حلول التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية وحدها بنسبة 180% في السنة الماضية، وفقاً لأرقام هيئة السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، ثمّة فجوة كبيرة في الشمول المالي، حيث تشكل نسبة المستثمرين الأفراد من النساء 27% من المستثمرين. ولهذا السبب، نعتقدّ أن تثقيف جمهورنا أمر أساسي وضروري لبناء سوق مستدام من خلال تعزيز المعرفة المالية والشمول”.

بدوره، قال يوسف اليوسفي، الشريك الإداري في S3 Capital، إنّ: “الاستثمار الاجتماعي سيحدث تغييراً في الكثير من عناصر سوق إدارة الأموال الكبيرة والمجزأة في الوقت عينه. أمّا اختيارنا لـ”إنفستسكاي” (InvestSky) فيعود إلى الفريق المؤسس الشغوف الذي يمتلك الذكاء والطموح، ويعود كذلك إلى إيماننا بالتأثير الاجتماعي لزيادة وعي المستثمرين الأفراد بأهمية الادخار والاستثمار”.

وقال غسان العشبان، الشريك العام في “إمكان”، عن عملية الاستثمار: “نحن فخورون جداً بإضافة InvestSky إلى محفظة استثماراتنا. وبالإضافة إلى أنّ تركي ونيتيش رائدا أعمال استثنائيين، فقد بنوا منتجاً رفيعاً يمكنه التنافس بسهولة مع منصّات التداول الرائدة على مستوى العالم. في الوقت نفسه، تناهز قيمة تدفقات استثمارات التجزئة 1.2 تريليون دولار أمريكي تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 8 ملايين مستثمر فرد في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، ممّا يوفر فرصة مثيرة واستثنائية للاستحواذ على حصة في السوق من خلال التداول الاجتماعي”.

كما علّق مشعل المشاري قائلاً: “كانت رؤية السعودية 2030 حافزاً لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية. وشركة InvestSky توفّر بدورها منتجاً جذاباً واستثنائياً يجمع بين الخدمات المالية ومجتمع رقمي متفاعل، بالإضافة إلى محتوى غني ومصادر للمعلومات، وهي كذلك توفّر تجربة مثالية للمستثمرين”.