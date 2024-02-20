إطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية الصينية في المملكة العربية السعودية

أطلقت سيارات بي واي دي (BYD)، الأكثر مبيعاً في العالم ذات التقنيات الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الفطيم للنقل الكهربائي. وفي عام 2023، سجلت بي واي دي أداء استثنائياً، حيث تجاوزت مبيعاتها من سيارات الطاقة الجديدة ـ 3 ملايين سيارة، لتتصدر المبيعات على مستوى العالم.

وتعتزم شركة الفطيم للنقل الكهربائي إطلاق مجموعة من المركبات التي ترتقي بتجربة القيادة في المملكة العربية السعودية، بما فيها السيارات الكهربائية بالكامل من طرز تشمل كل من:

(BYD HAN، BYD ATTO 3، BYD SEAL) والسيارات الهجينة القابلة للشحن (BYD SONG PLUS وBYD QIN PLUS).

ونظمت الشركتان فعالية استثنائية في مختلف المدن الرئيسية في المملكة يوم 20 فبراير احتفالاً بإطلاق العلامة، بما فيها الرياض وجدة والظهران، والتي استقطبت مئات الحضور في كل موقع بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

سيارة (BYD ATTO 3)

يذكر أن بي واي دي BYD، وهي اختصار لعبارة “ابنِ حلمك” Build Your Dream، هي شركة صينية تأسست عام 1995، وتخصصت في الأساس في تصميم وتصنيع البطاريات. ولكن منذ عام 2003، نوعت المجموعة ومقرها في شنتشن، في جنوب الصين، أعمالها في مجال السيارات لتصبح واحدة من الشركات الكبيرة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية.

توقفت الشركة عن إنتاج سيارات تعمل على البنزين العام الماضي وتركز حاليًا فقط على الطرازات الهجينة والكهربائية. ودخلت BYD السوق الأوروبية عبر النرويج وهي تسعى للتوسع إلى بلدان أخرى في أوروبا حيث تشتهر العلامة التجارية بفضل حافلاتها الكهربائية.

تقوم شركة BYD بتسويق العديد من موديلات السيارات في ألمانيا منذ بداية العام واستفادت من معرض ميونيخ لإطلاق سيارة عائلية متعددة الاستخدامات باسم سيل يو Seal U، بالإضافة إلى علامتها التجارية الفاخرة دنزا Denza في السوق الأوروبية.

تعد اكسبنغ في الصين أحد أخطر منافسي تيسلا Tesla. واكسبنغ التي تأسست في عام 2014 في الصين وأدرجت في الولايات المتحدة، توظف أكثر من 10000 شخص حول العالم ولها مكاتب في وادي التكنولوجيا سيليكون فالي.