إطلاق سولايا مساكن شاطئية فاخرة في حي جميرا الراقي من دبي القابضة

أعلنت دبي القابضة للاستثمارات، الذراع الاستثمارية التابعة لدبي القابضة، بالتعاون مع بروكفيلد العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع المجمع السكني “سولايا”، الذي يضم مجموعة حصرية من 234 وحدة سكنية على شاطئ البحر في حي جميرا 1 بدبي. ويعتمد سولايا على معايير جديدة للمعيشة العصرية، حيث تلتقي الأناقة البسيطة بالتصميم المعماري المخصص، مع التركيز على العيش الداخلي والخارجي المتكامل وإطلالات بانورامية على الخليج العربي وأفق دبي. يضم سولايا تسعة مبانٍ موزعة على مساحة 40 فداناً وفيه 234 وحدة سكنية من غرفتين وثلاث وأربع، وخمس غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس (بمصاعد وردهات خاصة ومسابح إنفينيتي) و18 منزلاً بحدائق خاصة ومسابح إنفينيتي، ووحدات دوبلكس. وتتولى التصميم المعماري شركة “فوستر آند بارتنرز” العالمية، فيما ترسم التصاميم الداخلية شركة 1508 لندن.

ما الذي يقدمه سولايا؟

يأتي هذا المشروع الريادي تحت مظلة علامة مِراس التابعة لدبي القابضة للعقارات، ليجسّد فصلاً جديداً في مسيرة الشراكة الراسخة بين دبي القابضة للاستثمارات وبروكفيلد. فبعد أن نجحت الشركتان في تصميم وتطوير أبرز الوجهات التجارية والعصرية في دبي، توظّفان اليوم خبراتهما العميقة لإرساء معايير جديدة ترتقي بسوق العقارات السكنية في الإمارة إلى آفاق أكثر تميزاً وابتكاراً. وحدات دوبلكس بترّاسات واسعة للمعيشة في الهواء الطلق. وتوفر شقق البنتهاوس مستويات استثنائية من الخصوصية من خلال ردهات ومصاعد خاصة، وتراسات فسيحة مزودة بمسابح إنفينيتي. عمر كريم، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للاستثمارات أشار بالقول: “تعكس شراكتنا الممتدة مع بروكفيلد التزام ’دبي القابضة’ الراسخ بترسيخ تحالفات عالمية تُسهم في إحداث قيمة مستدامة وطويلة الأمد لإمارة دبي. فبعد أن طوّرنا معاً أبرز الوجهات التجارية والعصرية في المدينة، نخطو اليوم مع مشروع ’سولايا’ خطوة واثقة نحو القطاع السكني، لنترجم طموحنا المشترك وثقتنا الراسخة بالنمو المتواصل لدبي بوصفها مدينة عالمية. ومن خلال تعاوننا مع شركاء بحجم ’بروكفيلد’، فإننا نضمن أن تحقق استثماراتنا تأثيراً ملموساً، وتدعم مجتمعاتنا، وتعزز المكانة العالمية لدبي كمركز للابتكار والفرص”. ومن جانبه، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: “يعكس إطلاق مشروع ’سولايا‘ التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات استثنائية ترتقي بالرفاهية وتعزز الروابط الأصيلة مع الطبيعة، وهي قيم تحظى دائماً بجاذبية واعتزاز وتقدير أصحاب المنازل المتميزين. ومع تطور الخيارات المفضلة للأفراد نحو المساحات ذات التصاميم التي تركز على الصحة والعافية والبيئات المنسقة بعناية، يأتي ’سولايا‘ ليقدم مستوى جديداً من المعيشة السكنية في واحدة من أرقى وأكثر المناطق المرغوبة في دبي”.

من جهته، قال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد العقارية: “يسعدنا إطلاق مشروع ’سولايا‘ في إطار شراكتنا المتميزة مع دبي القابضة للاستثمارات ومِراس. وهذا المشروع الفريد يتيح تجربة معيشة شاطئية في قلب جميرا 1، بالقرب من أبرز وجهات الطعام ونمط الحياة العصري في المدينة. ويعكس ’سولايا‘ التزامنا المستمر تجاه المنطقة، إذ يقدم نموذجاً أصيلاً للحياة الساحلية حيث تلتقي الخيارات الحصرية والفخامة البسيطة بالطبيعة الخلابة”. ويوفر المشروع لسكانه مجموعة واسعة من المرافق الاستثنائية تشمل منتجعاً صحياً يضم ساونا علاجية وغرفاً للعلاج، ومركز لياقة بدنية متطور مع استوديوهات مخصصة، وسينما خاصة، وقاعات طعام واجتماعات، وصالة حصرية للسكان. يتيح موقع “سولايا” في جميرا 1 للسكان سهولة الوصول إلى المشهد الثقافي النابض بالحياة في دبي، حيث يقع على بُعد دقائق من شاطئ J1 ومسافة قريبة من وسط مدينة دبي، ما يجسد المزيج المثالي من خصوصية الفخامة ووسائل الراحة العالمية.