إطلاق سراح جيجي حديد 

أطلقت الأجهزة الأمنية في جزيرة كايمان، غرب البحر الكاريبي، سراح عارضة الأزياء جيجي حديد بكفالة بعد أن تم إلقاء القبض عليها بتهمة حيازتها للمخدرات.

وذكر موقع “TMZ”، أنه فور وصول جيجي حديد” للمطار وجد ضباط الجمارك الماريجوانا داخل أمتعتها عند فحصها إلى جانب الأدوات المستخدمة لاستهلاك المادة المخدرة، يوم 10 يوليو الجاري.

Gigi Hadid was arrested and charged with possessing marijuana and drug paraphernalia after flying to the Cayman Islands last week, @TMZ reports.



She was released from bail, fined $1,000 and has no conviction on her record.



?: https://t.co/VzMuc0DUEi pic.twitter.com/N71Qi60bbj — Pop Crave (@PopCrave) July 18, 2023

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أوقفتها هي وصديقتها التي كانت معها نيكول مكارثي، وتم احتجازهما في مركز أمني، لكنه أُفرج عنهما بكفالة في نهاية الأمر.

وأوضح الموقع أن جيجي حديد وصديقتها “مكارثي” مثُلتا أمام المحكمة، يوم 12 يوليو الجاري، وأقرَّتا بالذنب، وتم تغريمهما مبلغ 1000 دولار، دون إدانتهما بشكل رسمي.

ولم تسجل الواقعة كجريمة أو جنحة في سجل حديد التي استمتعت بباقي عطلتها مع صديقتها على الجزيرة بعد انتهاء أزمتهما.