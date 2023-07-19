ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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إطلاق سراح جيجي حديد 

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أطلقت الأجهزة الأمنية في جزيرة كايمان، غرب البحر الكاريبي، سراح عارضة الأزياء جيجي حديد بكفالة بعد أن تم إلقاء القبض عليها بتهمة حيازتها للمخدرات.

وذكر موقع “TMZ”، أنه فور وصول جيجي حديد” للمطار وجد ضباط الجمارك الماريجوانا داخل أمتعتها عند فحصها إلى جانب الأدوات المستخدمة لاستهلاك المادة المخدرة، يوم 10 يوليو الجاري.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أوقفتها هي وصديقتها التي كانت معها نيكول مكارثي، وتم احتجازهما في مركز أمني، لكنه أُفرج عنهما بكفالة في نهاية الأمر.

وأوضح الموقع أن جيجي حديد وصديقتها “مكارثي” مثُلتا أمام المحكمة، يوم 12 يوليو الجاري، وأقرَّتا بالذنب، وتم تغريمهما مبلغ 1000 دولار، دون إدانتهما بشكل رسمي.

ولم تسجل الواقعة كجريمة أو جنحة في سجل حديد التي استمتعت بباقي عطلتها مع صديقتها على الجزيرة بعد انتهاء أزمتهما.

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