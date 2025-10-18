إطلاق رخصة النشاط الزراعي عبر منصة إلكترونية بالسعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن إطلاق خدمة إصدار رخصة ممارسة النشاط الزراعي عبر منصة “نما” الإلكترونية لتمكين الممارسين للنشاط الزراعي من الحصول على الرخصة وفق آلية تحديث بيانات الأنشطة المقامة في الحيازة الزراعية وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع الزراعي والإسهام في دعم وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المستهدفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي وفقاً للاستراتيجية الوطنية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة أن إصدار الرخصة يتيح للمستفيد تسجيل بيانات كافة الأنشطة الزراعية؛ الحيوانية، والسمكية، وإصدار الرخصة بناءً على ذلك، مبينة أن الرخصة ستمكّن المزارعين من الاستفادة من الخدمات التي يتم تقدمها للمزارعين.

ودعت الوزارة المزارعين والمستثمرين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، وتسجيل الأنشطة الزراعية، وإصدار الرخصة، وذلك عبر الدخول إلى منصة نما الإلكترونية، عبر الرابط التالي: https://naama.sa.