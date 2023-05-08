إطلاق دليل أدوات الذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية

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دليل شامل لتحسين قدرات الشركات والأفراد في العالم العربي 978ai.com





أعلنت شركة طريق التطوير لحلول البرمجيات عن إطلاقها دليل أدوات الذكاء الاصطناعي “978ai.com” باللغة العربية والإنجليزية، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشركات والأفراد في هذا المجال.

ويأتي هذا الدليل في إطار جهود الشركة المتواصلة لتسهيل الوصول إلى المعلومات والأدوات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم والإرشاد للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام هذه التقنية في أعمالهم وحياتهم اليومية.

وقد صرح المدير التنفيذي لشركة طريق التطوير، سامي الربايعة، بأن الدليل يحتوي على تصنيفات وأقسام مختلفة وفق التخصصات والاحتياجات المختلفة للشركات والأفراد. كما أوضح الربايعة أن الدليل يشمل أدوات وتقنيات مختلفة للذكاء الاصطناعي.

ويعد الدليل مصدرًا موثوقًا للمعلومات والأدوات اللازمة للمستخدمين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، الذين يبحثون عن إمكانية استخدام التقنية المتطورة للذكاء الاصطناعي في أعمالهم.

وتأمل شركة طريق التطوير أن يساهم هذا الدليل في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم العربي وتعزيز قدرات المستخدمين العرب في هذا المجال المتطور. حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الشركة لتطوير المهارات التقنية وتعزيز الابتكار في العالم العربي، وتعزيز قدرات الشركات والأفراد على استخدام التقنية المتطورة للذكاء الاصطناعي في حل المشكلات وتحقيق النجاح.