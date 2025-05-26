إطلاق “دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان” في رأس الخيمة

أعلنت شركة “دالاندز القابضة” بالتعاون مع “ماريوت إنترناشيونال” ودعم من شركة “مرجان”، عن إطلاق مشروع “دبليو رزيدنسز جزيرة المرجان” في رأس الخيمة، والمتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2027.

يأتي هذا المشروع ضمن المخطط الرئيسي لفندق “دبليو جزيرة المرجان”، ليقدم 201 وحدة سكنية فندقية فاخرة ذات إطلالات بحرية خلابة وتصميم فريد يجمع بين الخصوصية السكنية والوصول المباشر لخدمات فندقية عالمية المستوى. يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد من الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ واستثمار عقاري ذي قيمة عالية، ويعزز مكانة جزيرة المرجان كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.

يتميز المشروع بمرافق حصرية مثل مسابح “ويت “، وصالات “فيت ” للياقة البدنية، ومنطقة استجمام شاطئية خاصة بطول 130 متراً، بالإضافة إلى خدمات فندقية متكاملة على مدار الساعة. يؤكد الشركاء أن هذا المشروع سيشكل معياراً جديداً للتميز العقاري في رأس الخيمة والإمارات الشمالية، ووجهة واعدة للاستثمار في مشاريع مستدامة وذات طابع عالمي.

وتضم الوحدات السكنية مجموعة مختارة من المنازل الفاخرة، المصممة بعناية وإبداع يعكس أعلى معايير التميز، مع إطلالات بانورامية خلابة ووصول مباشر إلى شاطئ خاص يمتد على مسافة 130 متراً، يمنح السكان تجربة معيشية لا تضاهى. ويجمع المشروع بين كافة عناصر الفخامة والابتكار في إطار معماري متكامل، يجسّد الهوية الجريئة والمتميزة التي تشتهر بها علامة “فنادق دبليو”، سواء من حيث التصاميم الداخلية المعاصرة أو مستوى الخدمات الاستثنائية التي تتجلى في شعار العلامة: نلبي طلبك… أينما كنت، وقتما شئت.