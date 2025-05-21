إطلاق حي كابريا، المرحلة الثالثة من مشروع غاف وودز في دبي

أعلنت ماجد الفطيم عن إطلاق حي “كابريا”، الذي يعد المرحلة الثالثة من هذا المشروع في مجمّعها السكني الرائد “غاف وودز“. كما أعلنت الشركة عن حصول مركز المبيعات والتجارب الذي تم افتتاحه حديثاً في “غاف وودز” على شهادة LEED من الفئة البلاتينية، اعترافاً بجهودها والتزامها بتوفير أنماط حياة مستدامة.

ويُعيد مشروع غاف وودز الذي يقع في قلب مدينة دبي، تعريف الحياة الحضرية من خلال مزج الهندسة المعمارية المعاصرة مع بيئة غامرة مستوحاة من الغابات تتمتع بأرقى معايير التصميم المستدام.

يقدّم حي كابريا أسلوب حياة متوازن يلبّي تطلعات من يبحثون عن جودة حياة متكاملة تجمع بين الطمأنينة، التصميم العصري، والتواصل مع الطبيعة. وتم تصميم هذه المرحلة خصيصاً للعائلات والأشخاص الذين يرغبون بأسلوب حياة مليء بالنشاط والحيوية ويهتمون باللياقة البدنية، حيث أنها تجمع بين تصميم حيوي جيد للصحة، وديكورات بمفاهيم WELL السكنية، وأحواض سباحة مصممة على طراز المنتجعات الصحية، وحدائق غنّاء تعزز الصحية والعافية، ومناطق استرخاء رواحة، ونادٍ حصري.

ويمكن لأصحاب المنازل في هذا الحي الاختيار من بين مجموعتين من الألوان الداخلية الراقية، هي “التألق” (ساطعة وهادئة) أو “الشفق” (دافئة وجريئة). كما أن مفهومي العافية المجتمعية والطمأنينة والهدوء يوفران تجربةً ساحرةً في أحضان الطبيعة، تجمع بين خصوصية الحياة في الضواحي وراحة الحياة في المدينة.

وفي تعليقه على هذه المرحلة الجديدة، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: “يمثل مشروع غاف وودز رؤية طموحة لمستقبل أسلوب الحياة، حيث ينسجم فيها جمال الطبيعة مع روح الحداثة بتناغم تام. ومن خلال حي كابريا، نُعيد تصور كيفية دمج مفهوم العافية في تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع . ويُسهم الإحساس بالطمأنينة والسكينة الذي يوفّره الحي في ترسيخ وعدنا بإعادة تعريف تجربة العيش وسط الطبيعة في دبي، عبر أسلوب حياة متكامل يعزز صحة العقل والجسم، ويراعي في الوقت نفسه الاستدامة البيئية.”

إلى ذلك، حصل مركز المبيعات والتجارب في مشروع غاف وودز، الذي افتُتح حديثاً، على شهادة LEED من الفئة البلاتينية، وهي أعلى تصنيف ضمن النظام العالمي الأكثر استخداماً لتقييم المباني الصديقة للبيئة، الأمر الذي يعكس الالتزام الراسخ لـ”ماجد الفطيم” بالاستدامة المدفوعة بالابتكار في القطاع العقاري.

يقدمّ المركز لزواره رحلة غامرة في أسلوب المعيشة الذي يوفره مشروع غاف وودز وذلك من خلال عروض تجريبية للمنازل الذكية مدعّمة بتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، إلى جانب غرفة عرض ثلاثية الأبعاد، ومناطق ديناميكية تشمل بهو استقبال، وغرفة وسائط متعددة، ومساحات للاجتماعات، ومقهى.

يمتد المركز على مساحة 7,556 قدماً مربعاً، ويقدّم تجربة تفاعلية غامرة تعرّف الزوار على أسلوب الحياة في أحضان الطبيعة. وقد استُوحي التصميم المعماري للمركز من عناصر الطبيعة، إذ يتميّز بتصميم عضوي يعتمد مبادئ العمارة الحيوية. كما يعد المركز بناء ذو طاقة صافية إيجابية، إذ يحقق توفيراً في استهلاك الطاقة بنسبة 144.5% من خلال استخدام الألواح الشمسية في مواقف السيارات، والعزل الحراري عالي الكفاءة، والأسطح العاكسة، والإضاءة الذكية، وأنظمة القياس الفرعية للطاقة، بالإضافة إلى نظام تدفئة وتكييف عالي الكفاءة.

صُمم المركز مع التركيز على رفاهية المستخدمين، حيث تتلقى أكثر من 80% من المساحات المستخدمة فيه إضاءة طبيعية منتظمة وبإطلالات مباشرة على المساحات الخارجية، مما يعزز التزام المركز بفلسفة “غاف وودز” التي تضع الغابة والطبيعة في المقام الأول.

وأضاف الشامي: “يعد حصول مركز المبيعات والتجارب على شهادة LEED من الفئة البلاتينية دليلاً قوياً على رؤيتنا لبناء مجتمعات مسؤولة بيئياً ومستندة على الابتكار في البناء. ويعكس المركز كيفية اعتماد التصميم المستدام كجزء أساسي من تجربة العملاء، من خلال تحقيق كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، ودعم رفاهية مستخدميه، وتوظيف أحدث تقنيات التفاعل ضمن مساحة عصرية ومتكاملة تستشرف ملامح المستقبل”.

ويمتد مشروع “غاف وودز” على مساحة 738,000 متر مربع على طريق الشيخ محمد بن زايد السريع، بالقرب من القرية العالمية، ويضم أكثر من 7,000 وحدة سكنية فاخرة، تشمل شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاثة، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس. وسيحتضن هذا المشروع عند اكتماله غابة مزدهرة تضم 35,000 شجرة قادرة على الازدهار في الظروف المناخية للمنطقة، مثل شجرة الغاف الشهيرة، التي تلعب دوراً مهماً في الحد من تآكل التربة، والحفاظ على المياه، وتبريد البيئة، ما يضمن بقاء درجات الحرارة أقل بخمس درجات مئوية عن معدلاتها في المدينة.

ويُولي مشروع “غاف وودز” اهتماماً خاصاً بصحة وعافية قاطنيه، إذ يوفر لسكانه ثمانية كيلومترات من مسارات المشي، وحلبة لركوب الدراجات الهوائية بطول 3.5 كيلومتر، ومسابح على طراز المنتجعات، ومرافق للياقة البدنية، وحدائق عائلية، وركناً لممارسة اليوغا. كما سيحتضن المجمع مركز “ديستريكت” متعدد الأغراض، وهو مركز مميز من ماجد الفطيم يضم مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم التي تقدم أطباقاً محضرة من منتجات طازجة من المزرعة إلى المائدة.