إطلاق جوال realme 11 5G لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة قمة الابتكار

كشفت العلامة التجارية التكنولوجية realme، التي تشهد صعودًا سريعًا، اليوم عن هاتف realme 11 5G، مما يمثل إطلاق هذا الهاتف الذكي المبتكر ودخول realme رسميًا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة.

يتميز realme 11 5G بكاميرا رائدة بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر تكبير 3x، وشحن SUPERVOOC رائع بقدرة 67 واط، ومجموعة من الميزات الاستثنائية، بما في ذلك مساحة تخزين داخلية واسعة تصل إلى 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر الذاكرة الخارجية. يجسد الجهاز روح الابتكار ويضع نفسه في مكانة متميزة في فئته.

ويبلغ سعر الجوال 849 درهمًا إماراتيًا، وهو متوفر حاليًا بلونين، Glory Gold وGlory Black، من خلال تجار تجزئة محددين في الإمارات العربية المتحدة وعبر نون وامازون.

ويمثل الدخول الرسمي لشركة realme إلى سوق الإمارات العربية المتحدة مع إطلاق realme 11 5G خطوة استثنائية في رحلة العلامة التجارية، مما يمهد الطريق لإنجازات أكبر.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقًا مهمًا للعلامة التجارية حيث تتطلع إلى النمو والتوسع بشكل أكبر. لورانس تشانغ – مدير المبيعات في دولة الإمارات العربية المتحدة: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية كبيرة باعتبارها سوقًا رئيسيًا لعلامتنا التجارية، ونحن نسعى جاهدين وراء فرص النمو والتوسع بها. هدفنا هو تعزيز مجتمع استهلاكي أكبر وتوفير منتجات مبتكرة ومتطورة مصممة خصيصًا لشباب الدولة. وهذا يمثل بداية رحلة واعدة لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

تأسست العلامة في عام 2018، وقد برزت كشركة تكنولوجيا رائدة، مكرسة لجلب التقنيات المتطورة إلى قاعدة المستهلكين الشبابية. ومنذ ذلك الحين، شرعت شركة realme في مسار مذهل من النمو السريع. في غضون عامين من إنشائها، حققت شركة realme التميز حيث حصلت على لقب العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية في العالم لمدة أربعة أرباع متتالية. في الربع الثالث من عام 2020، حققت شركة realme إنجازًا رائعًا يتمثل في بيع ما يزيد عن 50 مليون وحدة في أقل من عامين ونصف، وفقًا لتقرير Counterpoint. وفي عام 2021، واصلت صعودها من خلال تحقيق مبيعات غير مسبوقة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في 37 شهرًا فقط، وفقًا Strategy Analytics

وخلال نفس العام، صعدت شركة realme إلى المركز السادس في سوق الهواتف الذكية عالميًا. يمثل الدخول الرسمي لشركة realme إلى سوق الإمارات العربية المتحدة مع إطلاق realme 11 5G علامة فارقة في رحلة العلامة التجارية، مما يمهد الطريق لإنجازات أكبر.

كاميرا بدقة 108 ميجابكسل ومستشعر التكبير 3x:

يتميز هاتف realme 11 5G الجديد بمستشعر Samsung ISOCELL HM6، الذي يوفر دقة تصل إلى 108 ميجابكسل وحجم مستشعر واسع 1/1.67 بوصة. يعمل هذا المزيج على تمكين هاتف realme 11 5G من التقاط صور واضحة بشكل لا يصدق، مما يمنح المستخدمين الحرية الإبداعية لسرد قصصهم بتفاصيل استثنائية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم وضع التكبير 3x لتفتح الميزة آفاقًا جديدة في التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين باستكشاف زوايا وتركيبات فريدة.

شحن SUPERVOOC بقدرة 67 واط:

يتميز realme 11 5G في فئته بتقديم ميزة استثنائية وهي شاحن SUPERVOOC بقدرة 67 واط. يمثل هذا تحسينًا كبيرًا مقارنة بسرعة الشحن النموذجية البالغة 33 واط الموجودة في هذه الفئة. وبفضل نظام الشحن عالي الطاقة، يستطيع الجهاز شحن بطاريته الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة إلى 50% خلال 17 دقيقة فقط. يوفر الهاتف الذكي أيضًا عمرًا رائعًا للبطارية في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك 590.3 ساعة من زمن الانتظار، و18.7 ساعة من تشغيل الفيديو، و44.6 ساعة من تشغيل الموسيقى، و20.9 ساعة من التنقل، و9.9 ساعة من ألعاب MLBB، و8.7 ساعة من Free Fire.

استمتع بتجربة عرض فائقة السلاسة مع معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز:

يتميز realme 11 5G بشاشة مقاس 6.72 بوصة تتميز بدقة FHD+ واضحة تبلغ 2400 × 1080. كما أنها تتيح تجربة مشاهدة سلسة بفضل معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتز. ما يميز هذه الشاشة هو دعمها لمعدل التحديث الديناميكي، الذي يضم ست مراحل مختلفة تصل إلى 120 هرتز. سيقوم النظام الذكي تلقائيا باختيار المرحلة الأكثر ملاءمة بناء على سيناريو الاستخدام الخاص بك، مما يضمن الأداء الأمثل والكفاءة.

ميزات إضافية وحرفية:

يتميز realme 11 5G بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ 5G، المعروف بعملية التصنيع الفعالة 6 نانومتر، والتي تضمن قدرات عالية الأداء مع الحفاظ على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم تكوينات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة، خاصة عند التعامل مع العديد من التطبيقات والتبديل بينها بسهولة. مستوحى من ثراء صناعة الساعات الفاخرة، يتميز realme 11 5G بزخرفة كاميرا مذهلة ومشرقة تُعرف باسم “Glory Halo”. تستحضر هذه الميزة المميزة الجوهر الجمالي لحلقات إطار الساعة، تحقق هذا التأثير الرائع من خلال عملية تصنيع دقيقة تذكرنا بالساعات الراقية. تعرض Glory Halo تصميم الإطار المخدد الأيقوني الموجود في الساعات المرموقة، والذي يتميز بترتيب مثير للإعجاب مكون من 538 مزمارًا موضوعة بدقة، مما يؤدي إلى نمط آسر ومنظم. تتلقى حافة الحلقة تلميعًا باستخدام تقنية PVD، وهي السمة المميزة لصناعة الساعات المتميزة. يأتي realme 11 5G مزودًا بخدمات Google للجوال واندرويد