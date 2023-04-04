سامر باطر by سامر باطر

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إطلاق تريلر أول فيلم أمريكي ضخم تم تصويره في محافظة العُلا

سامر باطر by سامر باطر

إطلاق المقطع الترويجي الجديد لفيلم “قندهار” أول فيلم أمريكي ضخم تم تصويره في محافظة العُلا في المملكة العربية السعودية، وفيلم الأكشن القادم “قندهار” من إخراج ريك رومان، وبطولة جيرارد بتلر وعلي فضل وترافيس فيميل ونافيد نجهبان.

والذي من المقرر إطلاقه بتاريخ 26 مايو 2023 حيث سيتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط عبر إيغل فيلمز Eagle Films. ويجمع هذا العمل السينمائي المتميّز بين الممثل جيرارد بتلر والمخرج ريك رومان وو في قصة تدور حول شخصية توم هاريس (التي يؤديها بتلر)، وهو عميل سري يعمل في وكالة المخابرات المركزية، ويَعلَق في أحد المناطق الخطرة في أفغانستان حيث يتم كشف مهمته السرية. ويتعين عليه نتيجةً لذلك أن يقاتل كي يتمكّن من الهروب مع مترجِمِهِ الأفغاني والوصول إلى نقطة الإنقاذ في “قندهار” خلال تجنبه للقوى المعادية والجواسيس الأجانب المُكلّفين بمطاردتهما.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...