إطلاق برنامج مكافآت “شير” الأوّل من نوعه في المملكة

أعلنت شركة ماجد الفطيم، عن إطلاق برنامج “شير” للمكافآت في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاحه في الإمارات عام 2019.

ويعد “شير” برنامج المكافآت الأول من نوعه في قطاع الترفيه في المملكة، حيث سيتمكن الأعضاء استبدال النقاط التي يحصلون عليها واستخدامها في مختلف وجهات التسلية والترفيه والسينما التابعة لماجد الفطيم في السعودية.

وذكرت شركة ماجد الفطيم الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجمعات السكنية وتجارة التجزئة والمرافق الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا في بيان لها، أن البرنامج يمنح أعضاؤه القدرة على جمع واسترجاع النقاط عبر جميع الوجهات والعلامات التجارية التابعة لشركة “ماجد الفطيم” في أكثر من 3500 منفذ في كل من السعودية والإمارات.

أشار البيان إلى أنه تم تصميم برنامج المكافآت “شير” لتشجيع الناس على مشاركة المزيد من لحظاتهم الرائعة مع الأسرة والأصدقاء من خلال عدد من التجارب الترفيهية المتميزة. ولفتت أنه يمكن لأعضاء البرنامج الحصول على النقاط واستخدامها مقابل أي من التجارب في “فوكس سينما” و “ماجيك بلانيت” و ” يلا بولينج”.

وأوضح البيان أن كل 10 نقاط مجمعة تعادل ريال سعودي واحد، وأنه يمكن للضيوف كسب وإنفاق النقاط عبر تطبيق “فوكس” أو الموقع الإلكتروني لـ “ماجيك بلانيت”. وأضافت أن أعضاء البرنامج يستطيعون الاستمتاع بمزايا حصرية لهم تشمل الخصومات والعروض الخاصة والدخول إلى فعاليات وعروض خاصة للأفلام.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى “ماجد الفطيم للتسلية والترفيه وللسينما وأسلوب الحياة” في المملكة العربية السعودية: “يمثل ضيوفنا محور كل أعمالنا في ماجد الفطيم، ولهذا جاء إطلاق برنامج شير مدفوعًا بشغفنا بتجربة العملاء”.

وأضاف: “هو برنامج المكافآت الأول من نوعه في قطاع الترفيه بالمملكة والذي سيتيح للأعضاء فرصة كسب واستخدام النقاط بشكل سهل وفوري عبر مجموعة من العلامات التجارية، إلى جانب الاستفادة من مزايا حصرية”.

وواصل: “خلال الأشهر المقبلة، سنعمل على التوسع في عروضنا بما يتجاوز الترفيه بحيث تضاف المزيد من التجارب والفئات والمزايا التي توفر للضيوف فرصًا أكثر للاستمتاع بالمكافآت الفورية – وذلك امتدادًا لاستراتيجياتنا التي تهدف للتحسين المستمر”.

وأفاد البيان أن إطلاق برنامج “شير” يأتي استجابة لنتائج دراسة حديثة بيّنت ارتفاع الطلب على برامج المكافآت في المملكة، إذ قال 9 من بين كل 10 مشاركين في الدراسة بأنهم يودون أن يصبحوا أعضاء في برنامج للمكافآت.

وكشف أنه خلال مرحلة الإطلاق التجريبي للبرنامج في تموز/ يوليو المنصرم، انضم له أكثر من 25 ألف عضو وأجروا 9 آلاف تعامل خلال أسبوع واحد.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للعملاء البدء بالحصول على المزايا الرائعة للبرنامج عند التسجيل من خلال تطبيق فوكس أو موقع ماجيك بلانيت، أو من خلال زيارة الرابط التالي: