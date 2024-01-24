إطلاق برنامج لصناعة المؤثرين في عالم العملات الرقمية

أعلنت بايبت Bybit، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، عن إطلاق الجيل الثاني من برنامجها المبتكر ByBUIDLERs لتمكين المزيد من المهتمين الشغوفين بالعملات الرقمية للتحول إلى صناع محتوى ومؤثرين اجتماعيين ملهمين ضمن عالم العملات الرقمية الديناميكي.

ومنذ إطلاق نسخته الأولى في مايو 2023، استقطب البرنامج 60 من عشاق صناعة المحتوى من فيتنام وأفريقيا وإندونيسيا وبولندا ونيجيريا. وأثمرت جهودهم مجتمعة عن زيادة كبيرة في التفاعل مع Bybit عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع وصول عدد مرات ظهور المحتوى للمستخدمين إلى 500 ألف مرة. ويقدم الجيل الثاني من البرنامج تحسينات كبيرة، بما يشمل توسيع نطاقه ليشمل أوروبا وأستراليا، وجلسات التدريب الشاملة لتطوير مهارات المشاركين، ونظام نقاط جديد لتقدير ومكافأة المساهمات الرائعة لصناع المحتوى عبر ByBUIDLERs.

وسيتفاعل المشاركون الجدد ضمن عدد من المجالات، بما يشمل تطوير الأعمال، والإشراف وتنظيم الفعاليات وإنشاء المحتوى والتسويق. وسيكسبون النقاط عبر مشاركاتهم، وسيكون بانتظار كل من يجمع نقاطاً كافية مكافآت رائعة، تتنوع بين عمليات التسويق الخاصة ودعوات لفعاليات خاصة إلى المكافآت القيّمة. وفي هذا السياق، قال بن تشو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: “يجسد برنامج ByBUIDLERs التزامنا بصقل مهارات المواهب وتأسيس مجتمع نابض بالإبداع في عالم العملات الرقمية. وباعتبارنا من أبرز الداعمين لهذا القطاع، نحرص على إرشاد المشتركين الجدد في البرنامج ومساعدتهم على استشراف مستقبل التمويل الرقمي”.