إطلاق برنامج لإعداد القادة في مهارات قيادة الذكاء الاصطناعي بالمنطقة

 أكاديمية الذكاء الاصطناعي تطلق أول برنامج تنفيذي لمديري الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط

 أعلنت أكاديمية الذكاء الاصطناعي عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لإعداد القادة في الذكاء الاصطناعي وهو برنامجها التنفيذي الأول من نوعه في المنطقة، باسم برنامج مديري الذكاء الاصطناعي المعتمدين  (Chief AI Officer-CAIO). يهدف البرنامج إلى تزويد كبار القادة والمديرين التنفيذيين بالمهارات اللازمة لقيادة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي بفعالية ومسؤولية في مؤسساتهم.  وسيبدأ البرنامج، الذي صُمم خصيصًا لصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في 16 نوفمبر 2025 . يستمر هذا التدريب المكثف لمدة أسبوعين، ويركّز على التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع   رؤية الإمارات 2031   والأطر الأخلاقية العالمية. ومن المزايا الفريدة للبرنامج، تقديمه منهجًا شاملًا يغطي عشر وحدات متقدمة، تتناول مواضيع حيوية مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسياساته، واستراتيجيات نشره على نطاق واسع. سيحظى المشاركون على فرصة فريدة للوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات مع قادة عالميين في هذا المجال. ولتعزيز الخبرة العالمية، يوفّر البرنامج وحدة تدريب دولية اختيارية لمدة خمسة أيام في أوروبا أو الولايات المتحدة، مما يمنح المشاركين رؤى عميقة حول أفضل الممارسات الدولية. 

يُدرّس البرنامج نخبة من الخبراء العالميين من مؤسسات رائدة مثل ناسا وإنفيديا وإي تي إتش زيوريخ ، بالإضافة إلى شركاء إقليميين مثل جي 42 ومبادلة، ويضمن هذا التلاقي بمزيج من الخبرات الأكاديمية والصناعية يضمن للمشاركين اكتساب معرفة عملية قابلة للتطبيق مباشرة. ويهدف البرنامج إلى سد فجوة المهارات القيادية التي ظهرت مع التسارع في تبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة، مما يجعله الأول من نوعه الذي يركّز على إعداد قادة للمستقبل، قادرين على قيادة التحول الرقمي بمسؤولية وأخلاق. والبرنامج موجه لكبار المسؤولين الحكوميين، والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، وقادة الابتكار والتحول الرقمي الذين يسعون لتشكيل مستقبل مؤسساتهم بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.

