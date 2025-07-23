إطلاق برنامج تأمين على الحياة للمواطنين الإماراتيين بتغطية حتى سن 95 عاماً

أبرمت “شركة أبوظبي الوطنية للتأمين” اتفاقية شراكة استراتيجية مع “برنامج الشيخ زايد للإسكان“، لإطلاق برنامج تأمين على الحياة للمواطنين الإماراتيين المؤهلين ليوفر تغطية تأمينية تمتد حتى سن 95 عامًا، متجاوزًا الحد الأقصى المعتمد في السوق والمحدد بـ 70 عامًا، الأمر الذي يمكن المواطنين حتى سن 70 من التقدّم للحصول على قروض سكنية بمدة سداد تصل إلى 25 عامًا. ويعكس هذا التوسع نقلة مهمة تعزز من مستويات الشمول المالي، وتوسّع نطاق الاستفادة من حلول التمويل السكني لشريحة أوسع من المواطنين بحسب بيان صحفي. وتُدار قروض التمويل السكني ضمن إطار برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع أبرز البنوك المحلية المشاركة في البرنامج. شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين علق على ذلك بالقول: “”انطلاقًا من دورنا كشركة تأمين تلعب دوراً هاماً ومحورياً في خدمة المجتمع، فإننا ندرك تماماً الأثر العميق الذي يتركه التأمين على الحياة في تعزيز الاستقرار المالي للأسر. ويجسد تعاوننا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان هذا الإدراك، عبر توفير مظلة حماية تسهم في ترسيخ الشعور بالأمان الاقتصادي والطمأنينة في المستقبل، إذ نلتزم في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتقديم حلول تأمين متكاملة تراعي احتياجات الأفراد، وتوفر مظلة حماية شاملة للدخل والأصول والصحة والحياة”. جرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال مراسم خاصة أقيمت في دبي، إيذاناً ببدء تنفيذ البرنامج. وشكّل حفل التوقيع مناسبة للإعلان الرسمي عنه، وعن البرنامج التأميني، بما يرسّخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كمؤسسة رائدة في ابتكار حلول تأمين تدعم الأولويات الوطنية وتواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

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