الإمارات، إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن اطلاق كاساريس، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الكبير الذي حققته المرحلتين الأولى “قرطبة”، والثانية “توليدو” اللتان من المقرر استكمالهما بحلول الربع الأخير من عام 2024 والربع الثاني من العام 2025 على التوالي.

وقد سُميت المرحلة الثالثة تيمناً بقرية كاساريس التاريخية والمشهورة في إسبانيا. وتتنوع الوحدات السكنية في كاساريس بين منازل تاون هاوس مكونة من غرفتي أو ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 120 و171 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون درهم إماراتي مع خطط دفع ميسرة. ومن المقرر انتهاء الأعمال في المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج في الربع الأول من عام 2026.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: “نحن واثقون من المكانة التي سيحظى بها مشروع بلووم ليفينج كوجهة مفضلة نظراً لموقعه الاستراتيجي وخيارات المعيشة المتنوعة وأنماط الحياة المميزة التي يقدمها. ويشير الإقبال الكبير الذي حققته المراحل السابقة إلى الاهتمام المتزايد بالمشروع، ونؤمن أن المرحلة الثالثة منه ستحصل على ذات الاهتمام والنجاح”.

وأضاف: “نلتزم بتطوير المنازل وفقاً لأعلى معايير الجودة وأرقى التشطيبات واللمسات النهائية بما يعكس نهج علامة بلووم التجارية. نتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة “كاساريس” طلباً كبيرا من قبل المستثمرين ومالكي المنازل نظراً لموقع المشروع ومرافقه العديدة. كما نخطط لإطلاق مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة هذا العام تماشياً مع التزامنا بتلبية متطلبات السوق المحليّة وسريعة النمو.

سيتمكن سكان كاساريس من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام، واستكشاف جمال الطبيعة في حدائق المجمع المتنوعة والمنتزهات المترابطة مع بعضها البعض، بالإضافة إلى الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي. ويضم بلووم ليفينج مركز تجاري (تاون سنتر) يقع في قلب المجمع السكني يتضمن محلات تجارية، ومطاعم ومقاهي.

وتضفي البحيرة رونقاً جمالياً خاصاً على المجمع السكني وتشكل وجهةً أساسيةً لدى السكان لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية في المسارات المخصصة. ويتميز مشروع بلووم ليفينج السكني بضمه لمدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية يتمكن فيها السكان من الاستمتاع بمشاهد الشروق والغروب في موقع مطل على مناظر خلابة. ولتشجيع اتباع اسلوب حياة صحية ونشطة، يمكن للمقيمين الوصول بسهولة إلى مسجد ومدرستين دوليتين، سيرًا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية.

ويمتد المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4500 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق. وقد تم تصنيف “بلووم ليفينج” كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع. حيث سيجمع “بلووم ليفينج” السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.