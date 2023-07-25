إطلاق الروبل الرقمي في روسيا وعملة للبنك المركزي

أعلن البنك المركزي الروسي عن إصدار عملة البنك المركزي الرقمية CBDC و عملة الروبل الرقمي ومن المتوقع سريان القانون الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بحلول عام 2024.

وسيتم إطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من آب/أغسطس المقبل بعد أن اعتمد مجلس الدوما مؤخرا قانونا جديدا يؤسس “للروبل الرقمي”، وإجراء التعاملات المالية به. وبذلك يصبح “الروبل الرقمي” في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والروبل الافتراضي. وسيتم العمل بالروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يتاح ادخار وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدم القانون تعريفات للمفاهيم الأساسية، ويحدد الصفة القانونية للروبل الرقمي والتعامل به، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيها. والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي في التعاملات والمدفوعات في البلاد.

يذكر أن عملات البنوك المركزية الرقمية تثير مخاوف المدافعين عن الخصوصية مثلما هو الحال في الولايات المتحدة حيث تثار مخاوف من فقدان الخصوصية واحتمال تعرض الأموال للمصادرة الفورية دون إجراءات قضائية أو أحكام من المحاكم.