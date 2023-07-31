أعلن السفير الروسي لدى الكويت، حديثاً، أن النظام المعدل لإصدار تأشيرات الدخول إلى روسيا الاتحادية سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023 وذلك من خلال تشغيل المنصة الإلكترونية لإصدار التأشيرة الإلكترونية الموحدة وفقاً لقائمة الدول المعتمدة من قبل حكومة روسيا الاتحادية والتي تتضمن المملكة العربية السعودية و البحرين والكويت وسلطنة عمان.

وقال فلاديمير جيلتوف، بحسب وسائل إعلام كويتية، إن قائمة الدول تشمل حالياً 52 دولة من ضمنها دولة الكويت.

وأوضح جيلتوف أن النظام الجديد يمكن مواطني هذه الدول الراغبين في زيارة روسيا الاتحادية من استخراج تأشيرة الدخول من نوع جديد (التأشيرة الإلكترونية الموحدة) عن طريق الموقع الكتروني الخاص (electronic-visa.kdmid.ru) أو عبر تطبيق هاتفي (mobile application) متاح للتنزيل على الموقع ذاته.

وأضاف “للحصول على التأشيرة الإلكترونية الموحدة يتوجب على طالب التأشيرة إدخال بياناته الشخصية عبر المنصة الالكترونية المذكورة، وإلحاق صورة شخصية إلى جانب صورة الصفحة الرئيسية لجواز السفر. ولا حاجة لتقديم أي مستندات أخرى”.

وقال إن أدنى موعد لملء الاستمارة الالكترونية هو أربعة أيام على الأقل قبل تاريخ دخول الأراضي الروسية، موضحاً “مالياً تقدم خدمة التأشيرة الإلكترونية الموحدة مقابل الرسومات القنصلية (وفقاً للتعريفات)”.

وأكد أن التأشيرة الإلكترونية الموحدة تمكن أصحابها من دخول روسيا لأغراض سياحة وتجارة وزيارة خاصة ومشاركة في فعاليات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية.

وأضاف أن أقصى المدة للإقامة في روسيا هي 16 يوماً من تاريخ دخول البلاد خلال فترة صلاحية التأشيرة (60 يوماً)، وبإمكان أصحاب التأشيرات الإلكترونية الموحدة دخول أراضي روسيا الاتحادية والخروج منها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.

وتقتصر التأشيرة الروسية الإلكترونية حاليا على مواطني 50 دولة وهي كالتالي:

البحرين

الكويت

سلطنة عمان

المملكة العربية السعودية

الصين

أيسلندا

الهند

إندونيسيا

إيران

اليابان

ليختنشتاين

ماليزيا

المكسيك

موناكو

كوريا الشمالية

مقدونيا الشمالية

النرويج

الفيلبين

سان مارينو

مواطني الاتحاد الأوروبي

صربيا

سنغافورة

سويسرا

تايوان

تركيا

الفاتيكان