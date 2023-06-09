إطلاق اسم مصري على أهم ميدان في عاصمة عربية

أطلقت جمهورية جيبوتي، حديثاً، اسم “ميدان القاهرة” على أحد أهم ميادين العاصمة الجيبوتية وذلك على خلفية العلاقات الوطيدة بين القاهرة وجيبوتي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء أمس الخميس، أن سفير مصر في جيبوتي حسام الدين رضا شارك وزير الداخلية الجيبوتي في مراسم إزاحة الستار عن لافتة (#ميدان_القاهرة) التي تم وضعها على أحد أهم ميادين العاصمة الجيبوتية.

وكانت هناك مشاركة رسمية وعسكرية متميزة من الجانب الجيبوتي، حيث شارك كل من عمدة مدينة جيبوتي، وسفير جيبوتي في القاهرة، ومدير الإدارة العربية في الخارجية الجيبوتية، وقائد القوات البحرية الجيبوتية، وقائد قوات خفر السواحل في الاحتفالية، وسط تغطية إعلامية كثيفة.

وألقى السفير حسام الدين رضا كلمة عقب إزاحة الستار عن لافتة “ميدان القاهرة” حرص خلالها على تثمين اللفتة الجيبوتية تجاه مصر بما يعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين العربيين والإفريقيين، مؤكداً أن إطلاق اسم “ميدان القاهرة” على واحد من الميادين الرئيسية المؤدية إلى القصر الجمهوري الجيبوتي يعتبر دلالة واضحة على ما يربط مصر بجيبوتي من روابط أخوية متعددة.

وصرح سفير مصر أن “ميدان القاهرة” تمت تسميته بناء على المرسوم الجمهوري الجيبوتي الصادر بتاريخ 21 فبراير/شباط 2023، تقديراً لما تحظى به مصر قيادة وشعباً من مكانة لدى جيبوتي، واستكمالاً لخطوات التقارب الملموسة التي تحققت منذ زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في مايو/أيار 2021 وزيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة إلى مصر في فبراير/شباط 2022.

العلاقات الجيبوتية المصرية

ينشر أريبيان بزنس نبذة عن العلاقات الجيبوتية المصرية حسب الموقع الإلكتروني لسفارة جمهورية جيبوتي في القاهرة.

مقدمة

أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجيبوتي منذ استقلال جيبوتي عام 1977 وكانت مصر من طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها في جيبوتي.

بالإضافة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي رحبت بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذي تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي، بما يمهد لإنهاء الخلاف السياسي القائم.

الزيارات المتبادلة

في 11/5/2015 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لجيبوتي، استقبله نظيرة الجيبوتي محمود علي يوسف، بحثا الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مزيد من تفعيلها وتطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون في مجال إقامة منطقة تجارة حرة ومركز لوجستي في جيبوتي لتسهيل حركة التجارة بين البلدين ودول الجوار، وقد أكد الوزراء الجيبوتيين علي تطلعهم لتفعيل التعاون مع مصر في قطاعات التجارة والتعليم والصحة، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في جيبوتي خاصة شركة المقاولون العرب التي لها تواجد ملموس وسمعة طيبة في إفريقيا.

في 5/4/2015 قام اللواء الركن زكريا شيخ إبراهيم رئيس هيئه أركان القوات المسلحة الجيبوتي على راس وفد بزيارة لمصر، التقي به الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. بحثا الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل الظروف الراهنة والتطورات الأخيرة في اليمن وما تشهده منطقه جنوب البحر الأحمر من توترات وحاله من عدم الاستقرار الأمني كذا أوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

في 27/3/2015 قام الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله بزيارة لمصر لحضور القمة العربية في دورتها الـ 26، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية لجيبوتي، في مارس/آذار 2008، حيث عُقدت جولة للتشاور السياسي.

زيارة وزير التربية والتعليم العالي الجيبوتي للقاهرة في أبريل/نيسان 2009 ولقائه بوزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

زيارة وزير الخارجية الجيبوتي، للقاهرة، على رأس وفد جيبوتي رفيع المستوى، في يناير/كانون الثاني 2010، حيث تم عقد اجتماعات الدورة الرابعة من اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وتوقيع عشر اتفاقيات تعاون.

زيارة وزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولي والوفد المرافق لهما إلى جيبوتي في 31/3/2010 حيث التقى الوفد المصري برئيس جمهورية جيبوتي، ووزير الخارجية الجيبوتي، وجرى خلال هذه اللقاءات بحث فرص زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي.

العلاقات الاقتصادية

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 20 مليون دولار في عام 2009.

بدأت مجموعة شورى المصرية استثماراتها في جيبوتي بافتتاح بنك شورى وبدء العمل به منذ 2010، ومن المقرر أن تصل قيمة استثمارات المجموعة في جيبوتي إلى 450 مليون دولار أمريكي بعد اكتمال إنشاء مصنعاً للإسمنت ومنتجعاً سياحياً.

الإطار التعاقدي

-يرتبط البلدان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في المجالات المختلفة (تعاون فني، تجارة، صحة، استثمار… إلخ)، وعددها 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

-توجد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وعقدت حتى الآن عدد أربع دورات آخرها في يناير/كانون الثاني 2010، كما توجد لجنة تشاور سياسي عقدت أربع دورات آخرها في مارس/آذار 2008.

العلاقات الثقافية

-يبلغ عدد مبعوثي الأزهر الشريف في جيبوتي حالياً 12 مبعوثاً، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف (11 منحة دراسية لعام 2010/2011).

-يبلغ عدد خبراء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا في جيبوتي 12 خبيراً يعملون في تخصصات عديدة.