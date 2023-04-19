إطلاق أول عملة مشفرة إسلامية قريبا

سيجري إطلاق أول عملة مشفرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم في شهر مايو القادم بحسب ما كشفه الشريك المؤسس لأريبيان بزنس.

وأكد أحد مؤسسي العملة لمجلة أريبيان بزنس إن أول عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم ، وهي العملة الإسلامية ، سيتم إطلاقها للجمهور الشهر المقبل، وهي لا تزال في مرحلة البيع الخاص غير العلني وهي تعمل على شبكة بلوك تشين هاج Haqq Blockchain ، وهي شبكة متوافقة مع آلاف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

وتلتزم بالمبادئ والتقاليد الإسلامية في التمويل ، مع كون العملة الإسلامية هي عملتها المشفرة الأصلية. لا تزال العملة ، التي لا تزال في وضع البيع الخاص ، تكتسب دعمًا من رؤوس الأموال الاستثمارية والمؤسسات المالية. وفقًا للشريك المؤسس لـ Islamic Coin ، محمد الهاشمي ، فإن هذا الدعم سيبني ثقة المجتمع وثقته في جاذبية العملة قبل إصدارها للجمهور.

ويوضح الهاشمي بالقول إن مرحلة البيع الخاص تهدف إلى إثبات جدارة العمل وإظهار أن الهدف من إطلاقها لا يراد منه استغلال الترويج بعبارة “إسلامي” لدغدغة المشاعرهم يلي تحول إلى استثمار عصي على الفهم. ويضيف بالقول: “لقد أجرينا تحريات أبحاث السوق واكتشفنا أن عملة البيتكوين ، على سبيل المثال ، أصبحت العملة الأكثر شهرة ونجاحًا لأنها تتمتع بميزة كونها” المحرك الأول “، وكانت أول عملة”. “عندما تنظر إلى إيثيريوم Ethereum ، فهي كانت أول من بدأ بالعقود الذكية. لذلك هناك عامل مشترك هنا: أن تكون “المحرك الأول” في شيء يلبي احتياجات المجتمع. لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا أردنا القيام بشيء ناجح وهادف في عالم الكريبو والبلوك تشين، فعلينا أن نحضر شيئًا نحن أول المحركين فيه ومن ثم يجب أن نلبي احتياجات المجتمع ويضيف قيمة إليه “.

ومن المتوقع أن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى أكثر من 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024، مدعوما بالاهتمام المتزايد بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فيما يتوقع أن يصل سوق المنتجات الحلال إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.

ويضيف الهاشمي: “لم يعد الأمر يتعلق بالطعام الحلال فحسب ، بل يتعلق أيضًا بمنتجات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل وكيفية التأكد من أن كل شيء حلال فعلا ويتوافق مع أخلاقيات وقيم المجتمع”. قال الهاشمي إن المجتمع الإسلامي العالمي نما إلى أكثر من 1.8 مليار شخص ، وهو ما يمثل سوقًا ضخمة غير مستغلة و “غير مخدومة” في عالم التشفير ، مضيفًا أن التمويل الإسلامي يتم تبنيه من قبل غير المسلمين في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للاهتمام ، أن ما لا يقل عن 50 في المائة من المبيعات الخاصة للعملة الإسلامية كانت من طرف غير المسلمين. “لا يوجد نظام بيئي يمكن للمسلمين أو الأشخاص الذين يتبعون الشريعة الإسلامية القدوم والقيام بمشاريعهم فيها.” “بهذا لا أعني أن البيتكوين أو الإيثيريوم أو العملات المعدنية الأخرى ليست حلال. لا يمكنني الحكم ، ولكن إذا نظرت إلى سلاسل الكتل المتاحة في السوق ، فلن يكون من المنطقي ، على سبيل المثال ، أن أضع مشروعًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية في سلسلة بلوك تشين التي لديها في نفس الوقت مشروع كازينو أو مشروع مقامرة أو غير ذلك المشروع الذي يفرض فائدة – كل هذا من شأنه أن يتعارض مع مبادئ الشريعة “. ” تعتبر سلسلة بلوك تشين هاج Haqq blockchain صديقة للبيئة وتم بناؤها بطريقة متوافقة مع إيثيريوم Ethereum ، مما يسهل على الأشخاص الذين يبنون مشاريعهم هناك ترحيلها إلى مكان آخر أو دمجها.