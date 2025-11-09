إطلاق أول صندوق تمويل مباشر متخصص في السعودية لتمويل الشركات برهن عقود الإيجار والمنفعة

كيف يتحول العقد الإيجاري من مجرد التزام مالي إلى أصل تمويلي فعال؟ في خطوة جديدة نحو تطوير أدوات التمويل المبتكرة في السوق السعودي، أعلنت بنبار الاستثمارية وجوا كابيتال عن إطلاق صندوق تمويلي جديد يحمل اسم «مرهون»، بحجم استثماري يبلغ 500 مليون ريال سعودي. ويُعد هذا الصندوق الأول من نوعه في المملكة المخصص لتمويل الشركات عبر رهن عقود الإيجار والمنفعة، لتفتح بذلك نافذة جديدة أمام القطاع الخاص للحصول على تمويل قائم على الأصول التشغيلية لا على العقارات ذاتها. جاءت هذه المبادرة ثمرة شراكة استراتيجية جمعت بين بنبار الاستثمارية، المتخصصة في الحلول الاستثمارية العقارية، وشركة جوا كابيتال الرائدة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة، إلى جانب شركة رابح التي تتولى الجانب التقني للصندوق. يستند الصندوق إلى فكرة بسيطة لكنها فعالة: فبدلاً من أن ترهن الشركة أصولها المادية كالمنشآت أو الأراضي للحصول على تمويل، يمكنها أن تستخدم العقود المؤكدة التي تدرّ دخلاً ثابتاً—عقود الإيجار أو عقود المنفعة—كضمان للحصول على السيولة. هذه الخطوة تساعد الشركات على الحفاظ على ملكيتها لأصولها، وفي الوقت نفسه تستفيد من قيمة تدفقاتها النقدية المستقبلية لتحريك عجلة النمو. وأوضح ناصر الماجد، رئيس مجلس إدارة بنبار العقارية، أن الصندوق يمثل باكورة لابتكارات الشركة في مجال التمويل العقاري المباشر، موجهاً جهوده نحو تطوير سوق الإيجار ودعم حركة الاستثمار التشغيلي المتنامية في المملكة. فيما أضاف ماجد الزهراني، الشريك والرئيس التنفيذي لبنبار العقارية، أن التمويل القائم على عقود المنفعة سيكون بمثابة نقلة نوعية في أساليب تمويل الأصول العقارية، من خلال بناء جسور ثقة بين المستثمرين والمطورين والمستأجرين، وتعزيز استدامة القطاع العقاري.

من جانبه أكد يوسف اليوسفي، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في جوا كابيتال، أن شراكة جوا في هذا المشروع نابعة من إيمانها القوي بقدرات السوق العقاري السعودي، الذي يشهد نمواً مدعوماً بالأطر التنظيمية والتقنية الحديثة مثل منصة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار.

هذه المنصة كانت أحد العوامل التي مهدت الطريق لصندوق «مرهون». فالعقود الموثقة رقمياً على المنصة أصبحت سندات تنفيذية معترفاً بها قانوناً، ما جعلها أصولاً قابلة للرهن والتمويل. وبفضل هذه البيئة التنظيمية، يستطيع الصندوق تقديم تمويل آمن يعتمد على مصادر دخل مستدامة، الأمر الذي يقلل المخاطر الائتمانية ويمنح الثقة للجهات الممولة والمستفيدة على حد سواء.

وتبدو الفوائد واسعة النطاق. فالقطاع الخاص يحصل على تمويل مرن لا يتطلب التنازل عن الحصص أو الأصول الثابتة، مما يتيح له تأمين السيولة لمواصلة النمو والتوسع. أما السوق العقاري وسوق الإيجار، فيستفيدان من تعزيز موثوقية العقود وابتكار أدوات مالية جديدة تدعم استدامة التطوير. وعلى المستوى الأوسع، تسهم هذه المبادرة في تنويع مصادر التمويل في الاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين القطاع الخاص.

من الناحية العملية، عندما تلجأ شركة مؤجرة لطلب التمويل من الصندوق، فإنها تتنازل مؤقتاً عن حقها في استلام الإيجارات المستقبلية لصالح الصندوق، الذي يستخدم هذه التدفقات المالية كضمان. وفي حال حدوث إخلال بالسداد، تُمكّن قوة السند التنفيذي للعقود الصندوق من تحصيل الدفعات مباشرة من المستأجرين بسهولة وشفافية. هكذا يتحول العقد الإيجاري من مجرد التزام مالي إلى أصل تمويلي فعال.

بهذه الآلية، لا يقتصر “مرهون” على كونه صندوق تمويلي جديد، بل يمثل نموذجاً لمرحلة جديدة من التمويل العقاري الذكي الذي يجمع بين التقنية والقانون والمرونة الاستثمارية، ويفتح الباب أمام الشركات السعودية للتوسع دون المساس بأصولها الأساسية، مدعوماً بثقة مؤسسية تنسجم مع التحول المالي والتنظيمي المتسارع في المملكة.