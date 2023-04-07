إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة في السعودية

دشن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رميح الرميح، مركبة كهربائية ذاتية القيادة في واجهة الرياض بالعاصمة الرياض يأتي ذلك ضمن دور الوزارة بتبني أنظمة النقل الحديثة وتمكينها..

وأوضح الرميح أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وهي أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعمل على تبني المستقبل وتقديم الحلول للتنقل الذكي،

خصوصا أن مثل هذه المبادرة ستسهم في تقليل معدل حوادث النقل والوفيات، وتحسين التنقل بين المدن وداخلها وتقليل التأثير السلبي على البيئة.

وأضاف الرميح، أن هذه التجربة هي أولى التجارب التي تسعى لها منظومة النقل لتحسين أداء المراكز اللوجستية، بهدف دعم التطوير المستقبلي لأنظمة ولوائح وتشريعات المركبات ذاتية القيادة.