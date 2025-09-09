 كيف يعزز أول برنامج ماجستير إدارة أعمال تنفيذي أمريكي يعزز اقتصاد المعرفة في الإمارات

إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي يُشكل محطة بارزة في مسيرة التعليم العالي في المنطقة، كونه أول برنامج من نوعه تقدمه كلية أعمال أمريكية مرموقة في دولة الإمارات. وفي هذا الحوار ، يتحدث أنس المصري، المدير التنفيذي للاستراتيجية والميزانية والعمليات والرئيس التنفيذي للعمليات في ستيرن بجامعة نيويورك أبوظبي، عن أهمية هذا البرنامج الجديد ودوره في إبراز أبوظبي كمركز عالمي للتعليم التنفيذي، وكيف يسهم في دعم استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. يكشف المصري عن ملامح المنهج الأكاديمي الذي يوازن بين الصرامة النظرية والتجربة العملية، مدعومًا ببرامج إقامة عالمية وفرص تعلم تجريبي فريدة، مع تركيز على الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة محورية لمستقبل قيادة الأعمال. ومن موقعه القيادي، يسلّط الضوء كذلك على الكيفية التي تواءم من خلالها الجامعة عملياتها واستراتيجياتها وشراكاتها لضمان تحقيق تأثير طويل الأمد، بما يصنع فارقًا حقيقيًا للمنطقة وقادتها المستقبليين.

يُعزز برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي مهاراتٍ تتمحور حول الإنسان، وهي مهاراتٌ لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليدها. إلى جانب المنهج الدراسي الأساسي، ما هي فرص التعلم التجريبي المُحددة التي يُقدمها برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي لتنمية مهاراتٍ دقيقة، مثل الذكاء العاطفي والتفكير الأخلاقي المُعقد، في عالمٍ يُحركه الذكاء الاصطناعي؟

في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، ندمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي في مقرراتنا الدراسية، لنقدّم منهجاً أكاديمياً يُسهم في تطوير قادة متكاملين يقودون بالأثر. وقد عقدنا أكثر من 20 شراكة مع شركات محلية ودولية بهدف توفير تجارب عملية قيّمة للطلاب.

ويُشكّل الذكاء الاصطناعي، باعتباره أسرع التقنيات تطوراً في عصرنا، محوراً أساسياً في هذه الرؤية. فطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) هم من المديرين التنفيذيين في المستويات المتوسطة والعليا، الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل، أو يستكشفون إمكاناته، أو يسعون إلى توظيفه بشكل أكثر فعالية داخل مؤسساتهم. وقد صُمم برنامجنا ليلبّي هذه الاحتياجات، من خلال تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بذكاء استراتيجي ودمجه في نماذج أعمالهم.

في ستيرن، نتحدث دائماً عن أن طلابنا يحصلون على تعليم يعزّز مزيجاً من الذكاء العقلي (IQ) والذكاء العاطفي (EQ) فالذكاء العقلي يشير إلى الصرامة الأكاديمية، وإتقان الأدوات، والفضول الفكري، والدافع والطموح. ولكن لا يقل أهمية عن ذلك تطوير الـ EQ أو الذكاء العاطفي، حيث إن القيادة الفعّالة تتطلب القدرة على التواصل، والتعاون، والانخراط بتواضع. فالإنجاز الحقيقي يقوم على العمل الجماعي، والانفتاح، والاستعداد لاحتضان وجهات النظر المتنوعة. ومن هذا المنطلق، تتجاوز مهمتنا في ستيرن مجرد تعليم الطلاب كيفية استخدام أحدث الأدوات مثل الذكاء الاصطناعي، إلى تطوير قادة يُلهمون من خلال أفعالهم، ويجسدون قيم التعاطف، والكرم، والاستعداد للإسهام بفاعلية في فرقهم ومؤسساتهم والمجتمع بشكل عام.

وفي نهاية المطاف، فإن هدفنا هو تزويد طلابنا ليس فقط بالمعرفة التقنية، بل أيضاً بالثقة والمهارات والخبرة الإدارية التي تمكّنهم من تطوير مسيرتهم المهنية، وفي الوقت نفسه تحقيق قيمة مضافة للمؤسسات التي يقودونها.

كيف سيُوازن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي بين تدريس مبادئ الأعمال الأساسية ومجال الذكاء الاصطناعي سريع التطور، بما يضمن بقاء المنهج الدراسي مُلائمًا ليس فقط عند إطلاقه، بل لسنواتٍ قادمة؟

على الرغم من أن كلية ستيرن بجامعة نيويورك أبوظبي انطلقت في أبوظبي هذا العام فقط، فإن كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك تمتد جذورها لأكثر من 120 عاماً. وخلال هذه المسيرة الطويلة، واصلنا تطوير برامجنا استجابةً لأكثر التحولات تأثيراً في الصناعة والاقتصاد. كيف نحقق ذلك؟ بفضل هيئة التدريس، والطاقم الأكاديمي، وشبكة العلاقات.

فنخبة الأساتذة والكوادر التي تقف وراء هذه البرامج تتميز دائماً برؤية مستقبلية، حيث يضم فريقنا 20 أستاذاً من أبرز الجامعات العالمية مثل جامعة نيويورك، هارفارد، MIT، كلية لندن للأعمال، وHEC باريس. هؤلاء ليسوا فقط من الأكاديميين رفيعي المستوى، بل هم أيضاً في حوار مستمر مع الشركات ورواد الأعمال وقادة الأسواق في مجالاتهم. يعمل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية معاً بمرونة عالية، وهي إحدى القيم الأساسية في ستيرن، لنواصل الابتكار والتكيف مع الأدوات والدروس والتقنيات الأكثر ارتباطاً بعالم الأعمال الحديث. نحن واحدة من أعرق كليات الأعمال في العالم، متجذّرون في الصرامة الأكاديمية، لكننا في الوقت نفسه نحرص دائماً على أن نكون في طليعة التطورات.

وعلى عكس العديد من برامج الأعمال العالمية الأخرى، فإن أعضاء هيئة التدريس لدينا يعيشون هنا في أبوظبي ويُدرّسون هنا، وهم جزء من هذه المدينة والدولة والمنطقة. أبحاثهم وأعمالهم تنطلق من هذا الواقع، ما يمنحهم فهماً مباشراً للتغيرات الجارية في الصناعات. وهم في حوار دائم مع القادة في المنطقة حول كيفية تطور الأعمال وإمكانات نموها بطرق جديدة في ظل هذه التحولات. إن هذا المزيج من الخبرة المحلية والمعرفة العالمية رفيعة المستوى يمنح طلابنا فرصة للتعلم من ألمع العقول في هذا المجال. نحن نمتلك رؤية للمستقبل، واندفاعاً لمواكبة التحديات والفرص المقبلة، وسننقل هذه الخبرة والمعرفة إلى طلابنا.

يُركز وصف البرنامج على “مزيجٍ فريدٍ من الخبرة العالمية” و”رؤىً إقليميةٍ مُعمّقة”. كيف سيُعالج المنهج الدراسي تحديدًا تحديات وفرص الأعمال الفريدة في اقتصاد المعرفة المُزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

بالنظر إلى خلفيتك في الاستراتيجية والعمليات، ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والمعالم التي ستستخدمها لقياس نجاح برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في جامعة نيويورك أبوظبي في سنواته الخمس الأولى؟

سيحصل طلابنا على تعليم مُجرَّب وموثوق. يستند برنامجنا إلى برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي (EMBA) في نيويورك وواشنطن العاصمة، وهما من أفضل برامج الـ EMBA في الولايات المتحدة. يتيح برنامجنا للطلاب الحصول على هذا التعليم من دون أي انقطاع عن عملهم، حيث تُعقد الحصص الدراسية تقريباً مرة واحدة في الشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هدفنا أن يتمكّن الطلاب من تطبيق الدروس التي يتلقونها في قاعات الدراسة مباشرةً في أعمالهم والمؤسسات التي يعملون بها، بحيث يكون الأثر فورياً وتظهر الفوائد بشكل واضح منذ البداية. وفي نهاية المطاف، سيكتسب طلابنا مهارات إدارية متقدمة، ويستفيدون من خبرات نخبة من المتخصصين في الصناعة، ويطوّرون قدراتهم القيادية بطريقة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر برنامج فريد من نوعه مثل برنامجنا.

مع أتمتة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل أكبر، كيف يتطور دور قائد الأعمال من صانع قرار إلى “صانع أسئلة”، وكيف يُدرب برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي القادة على طرح أسئلة أكثر تعمقًا حول البيانات؟ تشير الوثيقة إلى أن “التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي هو القاعدة”. ما هي التحديات الجديدة في القيادة وإدارة الفريق التي تنشأ عندما يتكون الفريق من بشر وعناصر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي إعداد المديرين التنفيذيين لهذه التحديات؟ مع صعود الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة إلى حوكمة وأطر أخلاقية متينة. كيف يمكن لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي أن يُجهز القادة ليس فقط لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، بل أيضًا لدعم ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية داخل مؤسساتهم وقطاعاتهم؟

تُعَدّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية وسرعة في النمو على مستوى العالم، حيث تقف أبوظبي في قلب هذا الحراك. وتحقق الدولة خطوات لافتة في مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من الذكاء الاصطناعي، والبيانات والتحليلات، والاستدامة، وصولاً إلى الطاقة، والتقنيات المالية (FinTech)، والخدمات المالية والإدارية، وقطاع السياحة والضيافة. ويمثل هذا التوقيت والمكان معاً فرصة مثالية لإطلاق هذا البرنامج، إذ تمتلك المنطقة كفاءات استثنائية تتطلع إلى تطوير مسيرتها المهنية واكتساب المهارات اللازمة لقيادة الصناعات المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، يتزايد توجه أصحاب الخبرة نحو البحث عن فرص لصقل خبراتهم دون الاضطرار إلى التوقف عن عملهم. فهم لا يرغبون في إيقاف مسيرتهم المهنية، بل يسعون إلى تعليم يندمج بسلاسة مع طبيعة عملهم. وقد صُمم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في ستيرن بجامعة نيويورك أبوظبي خصيصاً لتلبية هذا الاحتياج — إذ يقدم برنامجاً صارماً بدوام جزئي، يمكّن المهنيين من تطوير مهاراتهم مع الاستمرار في التميز في أدوارهم العملية.

إن الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتحليلات البيانات، وابتكارات التكنولوجيا المالية تغيّر اليوم من أساليب ممارسة الأعمال. وفي ستيرن، نعتبر هذه التطورات أدوات أساسية، إلا أن مهمتنا لا تقتصر على تمكين الطلاب من استخدامها. فنحن نولي اهتماماً مساوياً بتنمية مهارات التفكير النقدي والقدرات القيادية. وهدفنا لا يتمثل فقط في إعداد الطلاب للتعامل مع أحدث التطورات التكنولوجية، بل في تأهيلهم ليكونوا قادة يُلهمون من خلال أفعالهم — قادة يجسّدون قيم التعاطف والكرم والالتزام بالمساهمة الفاعلة في مؤسساتهم ومجتمعاتهم والعالم الأوسع.