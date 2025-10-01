إنطلاق أولى مراحل الحي الإبداعي في مدينة الرياض باتفاقية، فما هو ؟ وأين يقع؟

جرى إطلاق الحي الإبداعي في مدينة الرياض مع توقيع الهيئة الملكية لمدينة الرياض 10 اتفاقيات جديدة مع مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الإعلام والثقافة والتقنية للانضمام إلى الحي الإبداعي، فيما تم إطلاق المرحلة الأولى من حي الرياض الإبداعي بمركز الملك عبدالله المالي بتوقيع اتفاقية إيجار بين مركز الملك عبدالله المالي للتطوير وإدارة الأعمال (KAFD DMC)، مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لإطلاق المرحلة الأولى من حي الرياض الإبداعي (RCD) داخل المركز، بما يعزز مكانة العاصمة كمحور عالمي للإبداع والإعلام والابتكار الثقافي. وجرى التوقيع خلال حفل أقيم في مقر المركز بحضور قياداته ومسؤولي الهيئة الملكية، حيث ستستأجر الهيئة ثلاثة مبانٍ بارزة في قلب المركز لاستيعاب مستأجري المرحلة الأولى من الحي الجديد. وكانت الهيئة الملكية قد أطلقت حي الرياض الإبداعي في فبراير 2025 برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليكون منصة تجمع نخبة المواهب السعودية في مجالات التصميم والإعلام والصناعات الثقافية، وإحدى ركائز التحول الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد شهد الحي في وقت سابق هذا العام افتتاح فرع معهد مارانجوني الإيطالي للأزياء في الرياض، مما عزز موقعه كمركز رئيسي للتطوير الإبداعي. وقال محمد السديري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة إدارة الوجهات في مركز الملك عبدالله المالي: “تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بصناعة مستقبل الصناعات الإبداعية عبر تهيئة بيئة متكاملة تجمع المبدعين وقادة الأعمال والمؤسسات الثقافية”، مضيفًا أنها تمثل دفعة جديدة لترسيخ دور الرياض كمركز عالمي للابتكار الثقافي والإبداعي.

وقعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 10 اتفاقيات جديدة مع مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الإعلام والثقافة والتقنية للانضمام لمبادرة الحي الإبداعي في مدينة الرياض. pic.twitter.com/fvsSf5Dbl2 — الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) September 30, 2025

من جانبه، أوضح مازن تمار، نائب الرئيس للتسويق والاستثمار في الهيئة الملكية، أن استضافة المرحلة الأولى من الحي في مركز الملك عبدالله المالي “تعكس رؤية مشتركة لتمكين المواهب المحلية، واستقطاب الشركاء العالميين، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية وثقافية رائدة”.

ويُعد مركز الملك عبدالله المالي أحد أبرز المشاريع الوطنية الهادفة إلى جذب الاستثمارات والأعمال العالمية، إذ يحتضن اليوم 19 مقراً إقليمياً وأكثر من 140 مستأجراً تجارياً، معززًا شراكة حيوية بين الاقتصاد والإبداع، ورافدًا لجهود التنويع الاقتصادي في المملكة.