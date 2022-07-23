إطلاق أكاديمية التأمين لتدريب السعوديين من شركة أيون

تخطط أيون الشركة البريطانية الأمريكية لإعادة إطلاق برنامجها التدريبي المخصص للمواطنين السعوديين – حيث تتطلع إلى اغتنام الفرص في قطاع التأمين المتنامي في المملكة العربية السعودية.

ولفت سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة أيون العربية السعودية ، إن أكاديمية أون للتأمين ، منذ إطلاقها في عام 2014 ، أنتجت خبراء تأمين متمرسين في السوق السعودية.

واشار لأريبيان بزنس: “لطالما سعت أيون إلى تطوير المواهب المحلية في المملكة العربية السعودية ، واستثمرت باستمرار في تدريب موظفينا لمواجهة تحديات المستقبل” ، لا سيما على خلفية النمو المستدام لهذا القطاع.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة العربية السعودية بنسبة 8.4٪ في عام 2021 ، ليصل إلى 42 مليار ريال سعودي ، وفقًا لبيانات من بيانات البنك المركزي ، مما يسلط الضوء على الزيادات الملحوظة في منتجات الحماية والادخار والتأمين على الممتلكات.

وكان التأمين الصحي لا يزال يمثل أكبر نشاط تجاري خلال نفس الفترة ، حيث بلغت مساهمته في إجمالي الأقساط المكتتبة 59.7٪.

وقال الفايز إنهم متفائلون بأن النمو في الطلب على خدمات التأمين سيستمر ، خاصة وأن البنك الدولي يتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في التعافي بعد الوباء ، والنمو في نطاق 3 في المائة في العامين المقبلين.

وذكرت الشركة البريطانية الأمريكية إنها زادت استثماراتها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة – لا سيما في المملكة العربية السعودية ، حيث شهدت معظم الربحية.

وأوضح الفايز: “تعد المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسيًا بالنسبة لنا ، ونحن نعمل حاليًا على توسيع استثماراتنا مع زيادة التركيز على الاستفادة من قوة التكنولوجيا والأفراد”.



وفقًا للبنك المركزي السعودي ، لعبت التكنولوجيا – منصات التأمين عبر الإنترنت وقنوات تجميع منتجات التأمين- دورًا متزايدًا في مبيعات التأمين في عام 2021 ، حيث نمت من 6.9 بالمائة إلى 7.5 بالمائة.

كما أشارت البيانات الحكومية إلى زيادة مستويات التوطين – من 75٪ في 2020 إلى 77٪ في 2021. وهذا بالطبع جزء من حملة المملكة الأوسع لتوطين القطاعات المربحة ، وتمكين السعوديين من تولي المزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

ويلفت الفايز بالقول:” تركز خطة النمو الخمسية المقبلة لشركة أيون على استخدام معرفتنا وخبرتنا في القطاع جنبًا إلى جنب مع مهارات وطاقة الشباب السعوديين ، الذين سيواصلون أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة ، ويفتحون عصرًا جديدًا من النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية .”

حددت المملكة قطاع التأمين ليكون عنصرًا مهمًا في رؤيتها 2030 – مع إدخال العديد من إصلاحات السياسة في عام 2021.

على سبيل المثال ، تم تعديل قانون مراقبة شركات التأمين التعاوني في ذلك العام “لتعزيز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمستثمرين” ، كما جاء في تقريره السنوي عن سوق التأمين.