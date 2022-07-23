سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالصحة

إطلاق أكاديمية التأمين لتدريب السعوديين من شركة أيون

سامر باطر by سامر باطر

تخطط أيون الشركة البريطانية الأمريكية لإعادة إطلاق برنامجها التدريبي المخصص للمواطنين السعوديين – حيث تتطلع إلى اغتنام الفرص في قطاع التأمين المتنامي في المملكة العربية السعودية.

ولفت سامر الفايز الرئيس التنفيذي لشركة أيون العربية السعودية ، إن أكاديمية أون للتأمين ، منذ إطلاقها في عام 2014 ، أنتجت خبراء تأمين متمرسين في السوق السعودية.

واشار لأريبيان بزنس: “لطالما سعت أيون إلى تطوير المواهب المحلية في المملكة العربية السعودية ، واستثمرت باستمرار في تدريب موظفينا لمواجهة تحديات المستقبل” ، لا سيما على خلفية النمو المستدام لهذا القطاع.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة العربية السعودية بنسبة 8.4٪ في عام 2021 ، ليصل إلى 42 مليار ريال سعودي ، وفقًا لبيانات من بيانات البنك المركزي ، مما يسلط الضوء على الزيادات الملحوظة في منتجات الحماية والادخار والتأمين على الممتلكات.

وكان التأمين الصحي لا يزال يمثل أكبر نشاط تجاري خلال نفس الفترة ، حيث بلغت مساهمته في إجمالي الأقساط المكتتبة 59.7٪.

وقال الفايز إنهم متفائلون بأن النمو في الطلب على خدمات التأمين سيستمر ، خاصة وأن البنك الدولي يتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في التعافي بعد الوباء ، والنمو في نطاق 3 في المائة في العامين المقبلين.

وذكرت الشركة البريطانية الأمريكية إنها زادت استثماراتها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة – لا سيما في المملكة العربية السعودية ، حيث شهدت معظم الربحية.

وأوضح الفايز: “تعد المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسيًا بالنسبة لنا ، ونحن نعمل حاليًا على توسيع استثماراتنا مع زيادة التركيز على الاستفادة من قوة التكنولوجيا والأفراد”.

وفقًا للبنك المركزي السعودي ، لعبت التكنولوجيا – منصات التأمين عبر الإنترنت وقنوات تجميع منتجات التأمين- دورًا متزايدًا في مبيعات التأمين في عام 2021 ، حيث نمت من 6.9 بالمائة إلى 7.5 بالمائة.

كما أشارت البيانات الحكومية إلى زيادة مستويات التوطين – من 75٪ في 2020 إلى 77٪ في 2021. وهذا بالطبع جزء من حملة المملكة الأوسع لتوطين القطاعات المربحة ، وتمكين السعوديين من تولي المزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

ويلفت الفايز بالقول:” تركز خطة النمو الخمسية المقبلة لشركة أيون على استخدام معرفتنا وخبرتنا في القطاع جنبًا إلى جنب مع مهارات وطاقة الشباب السعوديين ، الذين سيواصلون أجندة التنويع الاقتصادي في المملكة ، ويفتحون عصرًا جديدًا من النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية .”

حددت المملكة قطاع التأمين ليكون عنصرًا مهمًا في رؤيتها 2030 – مع إدخال العديد من إصلاحات السياسة في عام 2021.

على سبيل المثال ، تم تعديل قانون مراقبة شركات التأمين التعاوني في ذلك العام “لتعزيز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين والمستثمرين” ، كما جاء في تقريره السنوي عن سوق التأمين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...