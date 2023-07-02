إطلاق أسبوع الموضة الأول رسمياً في الرياض



تشهد العاصمة السعودية الرياض أواخر شهر أكتوبر المقبل؛ إطلاق أول أسبوع للموضة بتنظيم وإشراف هيئة الأزياء السعودية، كما تتحضر لافتتاح معرض للأزياء السعودية الأسبوع المقبل على هامش أسبوع باريس للموضة .



حيث أعلنت هيئة الأزياء، عن إطلاق أسبوع الموضة الأول لها في الرياض بين 20 و23 أكتوبر المقبل، وتأتي هذه الخطوة بعد تنظيمها مؤخراً معرض “100 براند سعودي” على مدى 4 أيام في العاصمة الفرنسية باريس تحت اسم “مدينة الهندسة والتراث”، وتتحضّر لافتتاح معرض للأزياء السعودية الأسبوع المقبل على هامش أسبوع باريس للموضة.



وأوضحت الهيئة، أن صناعة الموضة في المملكة تتمتّع بأعلى معدلات النمو بين الأسواق الأكثر ازدهاراً، وذلك نقلاً عن تقرير بعنوان “حالة الأزياء في المملكة 2023”.



وأظهر التقرير أنه بين 2021 و2025، من المتوقع أن ترتفع مبيعات أزياء التجزئة في المملكة بنسبة 13%، وأن يكون هذا النمو مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي والنمو السكاني في المملكة مع تحقيق مكاسب كبيرة في قطاعات الملابس، والإكسسوارات، والأحذية، والسلع الفاخرة.



كما أظهر التقرير، أن قيمة مشتريات الأزياء الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي سجّلت نمواً بنسبة 19%، وهو ما كشف عن مساهمة صناعة الأزياء في المملكة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المنتظر أن تؤمّن وظائف لحوالي 230 ألف شخص.

يُذكر أن هيئة الأزياء إحدى الهيئات المنبثقة عن وزارة الثقافة التي تهدف إلى الإشراف على عمل وجودة مخرجات قطاع الأزياء في المملكة وتنظيمه؛ وذلك لتطويره والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه.

كما تعمل الهيئة على بناء استراتيجية جديدة للقطاع سعياً منها لتعزيزه وتطويره واقتراح المشروعات التي من شأنها تحفيز القطاع ومخرجاته.

بين الأناقة والابتكار؛ مصممو 100 براند سعودي يبهرون الحضور بتصاميم أخّاذة، في أول معرض لهم في #أسبوع_الموضة_في_باريس#هيئة_الأزياء pic.twitter.com/BPCy7Roia0 — هيئة الأزياء (@FashionMOC) July 1, 2023