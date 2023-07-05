إطلاق أجهزة أمازون إيكو بوب، فهل ستفتح لها بيتك؟

تقول أمازون إن إيكو بوب Echo Pop يقدم بتصميمه الجديد تجربة صوتية نوعية بدعم من تقنية أليكسا الذكاء الاصطناعي الصوتي، وبسعر 199.99 ريال سعودي، أعلنت أمازون اليوم عن إطلاق جهاز إيكو بوب “Echo Pop”، لتوفير خيارات متعددة لعملائها في المملكة العربية السعودية وتمكينهم من الوصول السهل إلى تجارب نوعية مع تقنية أليكسا الذكاء الاصطناعي الصوتي بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

ومنذ إطلاق التقنية باللغة العربية وبلهجة خليجية، أصبحت أليكسا رفيقًا موثوقًا يوفر تجارب محلية للعملاء في عدة مجالات منها الممارسات الروحانية، خدمات المنزل الذكي، والموسيقى، والترفيه، والألعاب وغيرها.

وقال روهيت براساد، النائب الأول لرئيس شركة أمازون كبير العلماء في “ألكيسا”: “تحظى أليكسا بشعبية كبيرة بين العملاء في جميع أنحاء العالم كذكاء اصطناعي موثوق وشخصي، لذا أطلقنا أجهزة الـEcho Pop الجديدة لتقدم المزيد من الخيارات والفوائد الرائعة بسعر معقول. وستستمر هذه الأجهزة في التطور والتحسين بمرور الوقت، كما هو الحال في كل سلسلة أجهزة Echo، حيث نعمل باستمرارية على إضافة المزيد من التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأليكسا طوال العالم.”

من جانبه، صرّح الدكتور رافد بن أمين فطاني، أمازون – المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا أن نقدم لعملائنا في المملكة العربية السعودية تجربة جديدة تمامًا مع أجهزة Echo Pop، التي تمنحهم قدرة على التحكم في المنزل الذكي والاستمتاع بالموسيقى أو تلاوة القران الكريم أو حتى كخدمة إنتركوم للتواصل مع أي غرفة بالمنزل. يأتي هذا الإطلاق ضمن التزامنا الثابت بتعزيز وتوسيع تشكيلة منتجاتنا لخدمة عملائنا في المملكة والمنطقة.”

جهاز جديد وتصميم متميز مع ألوان جديدة وجودة صوت كاملة بسعر 199.99 ريال سعودي فقط

يعد جهاز Echo Pop إضافة جديدة إلى سلسلة أجهزة Echo حيث يتميز بتصميمه الشبه كروي الفريد، كما يأتي الجهاز بخيارات ألوان جديدة مثل “لافيندر بلوم” و”ميدنايت تيل”، بالإضافة إلى اللونين الشهيرين وهما الفحمي والأبيض الجليدي، وبسعر 199.99 ريال سعودي فقط.

يتمتع Echo Pop بمكبر صوت اتجاهي أمامي مصمم خصيصًا لتقديم صوت بجودة عالية في غرف النوم أو الشقق أو أي مساحة صغيرة في المنزل. يمكنك ببساطة طلب أليكسا لقراءة الكتب الصوتية أو متابعة آخر مستجدات فريقك الرياضي المفضل بالإضافة إلى ميزات المنازل الذكية مثل التحكم في الأضواء والمقابس الذكية، أو إعادة ترتيب مستلزمات منزلك.