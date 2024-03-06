فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

إضراب.. مطار فرانكفورت مغلق أمام المسافرين غداً

يتزامن الإضراب في المطار مع إضراب آخر لموظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا، ممّا سيُؤدي إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إضراب مطار فرانكفورت

صرّح متحدث باسم شركة فرابورت، المُشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، عن إغلاق المطار أمام المسافرين المغادرين غداً الخميس 7 آذار/مارس، وذلك بسبب إضراب تحذيري ينفذه طواقم الأمن.

ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تُنظمها نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، والتي دعت إليه أيضاً أطقم الأمن الجوي في مطاري فرانكفورت وهامبورغ بالتزامن مع تحرك مماثل مُزمع لموظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

ويبدأ إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا في الأقسام التقنية مساء اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح يوم السبت المقبل، ممّا سيُؤثر بشكل كبير على رحلات الركاب يومي الخميس والجمعة.

وكانت لوفتهانزا قد توقعت إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، خاصةً في محوريها الرئيسيين فرانكفورت وميونخ.

يُذكر أن أطقم الأمن الجوي هم موظفون متعاقدون مع شركات خاصة، ويقومون بناءً على تكليف من الشرطة الاتحادية بتفتيش المسافرين والموظفين والأمتعة عند مداخل منطقة الأمان.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...