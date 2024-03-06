إضراب.. مطار فرانكفورت مغلق أمام المسافرين غداً

صرّح متحدث باسم شركة فرابورت، المُشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، عن إغلاق المطار أمام المسافرين المغادرين غداً الخميس 7 آذار/مارس، وذلك بسبب إضراب تحذيري ينفذه طواقم الأمن.

ويأتي هذا الإضراب ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تُنظمها نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا، والتي دعت إليه أيضاً أطقم الأمن الجوي في مطاري فرانكفورت وهامبورغ بالتزامن مع تحرك مماثل مُزمع لموظفي الخدمة الأرضية في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران.

ويبدأ إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا في الأقسام التقنية مساء اليوم، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح يوم السبت المقبل، ممّا سيُؤثر بشكل كبير على رحلات الركاب يومي الخميس والجمعة.

وكانت لوفتهانزا قد توقعت إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، خاصةً في محوريها الرئيسيين فرانكفورت وميونخ.

يُذكر أن أطقم الأمن الجوي هم موظفون متعاقدون مع شركات خاصة، ويقومون بناءً على تكليف من الشرطة الاتحادية بتفتيش المسافرين والموظفين والأمتعة عند مداخل منطقة الأمان.