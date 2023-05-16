أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، مساء الإثنين، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” خدمة الشحن الملاحية الجديدة (DRAGON) إلى ميناء جدة الإسلامي بهدف خدمة الحركة التجارية وتعزيز الربط الملاحي بين المملكة العربية السعودية والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي تحقيقاً للمؤشر الاستراتيجي بتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، ومبادراتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

وتُسهم الخدمة الجديدة التي انطلقت أسبوعياً بداية من الأول من مايو/أيار 2023 في تأكيد المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي إقليميُا وعالميًا، وإبراز التطورات التي أسهمت في زيادة معدل كفاءته التشغيلية، ما أدى إلى فوزه بجائزة “أفضل ميناء في العام 2022” في القمة العالمية للشحن الأخضر بروتردام، وحصوله على المركز الثامن في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.

وتربط خدمة الشحن “DRAGON” ميناء جدة الإسلامي بموانئ جنوب أوروبا، وشرق آسيا مروراً بميناء سنغافورة بعدد 12 سفينة تصل سعتها إلى 15 ألف حاوية قياسية، الأمر الذي يُسهم في خلق فرص تجارية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وأحرزت المملكة أعلى تقدم على مستوى المنطقة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية بتسجيل “71.33” نقطة للربع الرابع لعام 2022م ضمن تقرير “UNCTAD” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ويحتل ميناء جدة الإسلامي المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر لموقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعددة الأغراض، وأحدث الممكنات التشغيلية التي مكنته من تعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م نحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.

ميناء جدة يصبح أكبر منطقة لوجستية في المنطقة

في سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة “ميرسك” الدنماركية للشحن البحري، في فبراير/شباط الماضي، عن وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك بحضور نخبة من مسؤولي القطاعين البحري واللوجستي.

وجاء ذلك إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتقدم المنطقة الجديدة التي تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع؛ مجموعة من الحلول اللوجستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول من 2024.

وتضم المنطقة مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، وشحن البضائع (LCL)، ومركزاً لتنفيذ التجارة الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية، وحلولٍ ميكانيكية رائدة.

وتعمل المنطقة باستخدام الطاقة المُتجددة وتطبيق حلولٍ لإزالة الكربون من الخدمات اللوجستية لتحقيق صافي صفر بحلول 2040، حيث يتم تشغيلها بنسبة 100 بالمئة بالطاقة الشمسية المولدة من الألواح الشمسية على الأسطح والموزعة على 65 ألف متر مربع، كما ستكون الشاحنات المُستخدمة في النقل عبارة عن سيارات كهربائية لتقليل الانبعاثات بشكل فعًال.

وتعمل المنطقة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات؛ يُطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية التتبع على مستوى الوحدة، كما سيتم توفير لوحة معلومات متقدمة في تحسين الكفاءات وبناء ميزة تنافسية للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء الملاحيين، إضافة إلى وجود أكاديمية نسائية داخلية تقدم برامج تدريب مخصصة للمرأة.

وكانت “موانئ” و”ميرسك” -التي تستحوذ على 20 في المئة من الشحن البحري بالحاويات في العالم- قد وقعتا في نهاية 2021 الاتفاقية التي تم على إثرها وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية المتكاملة في ميناء جدة الإسلامي؛ بما يدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية في السعودية بنسبة 50 بالمئة، ويخلق فرص وظيفية متنامية في القطاع اللوجستي.