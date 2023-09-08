إصلاح الأجهزة بدل الشراء شعار المستهلكين في الخليج.. فما السبب؟

يفضل المستهلكون في الخليج إصلاح أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة والتلفزيون عوضا على استبدالها، بحسب تصريحات فيكاس تشادرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو لخدمات ما بعد البيع.

ويقول تشادرا في مقابلة خاصة مع “أريبيان بزنس” تنشر في وقت لاحق، إن المستهلكين يجدون أن تصليح أو صيانة أجهزتهم القديمة لأطول مدة ممكنة بات أكثر جدوى بالنسبة إليهم من استبدالها أو شراء أجهزة جديدة، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية والمالية التي خلفها وباء كوفيد 19، خصوصاً مع ارتفاع التضخم.

فيكاس تشادرا الرئيس التنفيذي لمجموعة جمبو

وأشار إلى أن خدمات ما بعد البيع في السوق الخليجي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مضيفا: “عندما يتخذ المستهلك قراراً بالشراء، فإنه يعطي أولوية كبيرة لخدمات ما بعد البيع، مثل سرعة وجودة الخدمة”.

وفي ظل زيادة عدد المستهلكين الذين يفضلون إصلاح أجهزتهم بدلاً من استبدالها، انتشرت شركات الصيانة المتخصصة للعمل بشكل مستمر على تعزيز مستوى خدمات ما بعد البيع التي تقدم للمستهلكين.

وباتت هذه الشركات قادرة على تصليح مجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية مهما بلغت درجة تعقيدها، مثل الكاميرات وأجهزة العرض والتلفزيون، وهذا هو الاتجاه السائد حالياً في سوق خدمات ما بعد البيع في دولة الإمارات.

وقال فيكاس تشادرا، إن هذه شركته أدخلت الرقمنة في مختلف عملياتها، ومنها تلك المتعلقة بالمستهلك، خصوصاً كيفية التعامل منذ أن يتلقى رسالة نصية قصيرة تتضمن معلومات عن المدة التي سيستغرقها تصليح جهازه الإلكتروني والتكلفة التقديرية لإصلاحه، مرورا بإصدار الفاتورة النهائية بعد التصليح وموعد استلام الجهاز.

صيانة الأجهزة الإلكترونية

وتتمتع الشركات المتخصصة في الصيانة بالقدرات المالية والتكنولوجية التي تتيح لها تقديم أرقى الخدمات، كما أن لديها مخزونا كبيرا من قطع الغيار اللازمة للقيام بالتصليحات المطلوبة، فضلاً عن إدخال أحدث التقنيات في تصليح وصيانة مختلف الأجهزة الإلكترونية، بحسب تصريحاته.

ويرى فيكاس تشادرا أن سوق الإلكترونيات الاستهلاكية واسع ومتنوع جداً على الصعيد العالمي، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة لاعباً أساسياً في هذا السوق، وتشكل علامة فارقة على هذا الصعيد، وشركته تتبع تعليمات ومتطلبات واحتياجات العلامات التجارية التي نمثلها في هذا السوق الذي يتصف بتنوع المنتجات والأذواق واللغات.