أعلن إيلون ماسك اعتزام تويتر تقديم ستكون الدردشة الصوتية والمرئية من الحساب الخاص بك إلى أي شخص على منصة تويتر ، حتى تتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك، وهاجم ماسك منصة واتساب معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بها. وأعاد نشر تغريدة لفؤاد دبيري، وهو أحد مهندسي تويتر الذي أشار فيها قائلا إن واتساب يشغل الميكروفون لتسجيل الصوت في الجوال دون علم صاحبه.

WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

وقال ماسك في تغريدة إن أحدث إصدار من تطبيق تويتر على الجوال يوفر الرد على أي رسالة في سلسلة الرسائل (وليس الأحدث فقط) واستخدام أي رد فعل من الرموز التعبيرية. وأضاف أن الرسائل المشفرة ستتوفر في الإصدار الجديد DMs V1.0 اعتبارا من اليوم.

ويأتي ذلك بعد إعلان ماسك اعتزام تويتر حذف غير النشطة في الموقع منذ سنوات، وقال ماسك الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر تشرين الأول: “من المهم أن نتخلص من الحسابات المهملة”.