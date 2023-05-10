سامر باطر by سامر باطر

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إيلون ماسك يهاجم واتساب ويعلن تقديم الدردشة الصوتية والمرئية عبر تويتر

سامر باطر by سامر باطر
تويتر

أعلن إيلون ماسك اعتزام تويتر تقديم ستكون الدردشة الصوتية والمرئية من الحساب الخاص بك إلى أي شخص على منصة تويتر ، حتى تتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك، وهاجم ماسك منصة واتساب معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بها. وأعاد نشر تغريدة لفؤاد دبيري، وهو أحد مهندسي تويتر الذي أشار فيها قائلا إن واتساب يشغل الميكروفون لتسجيل الصوت في الجوال دون علم صاحبه.

وقال ماسك في تغريدة إن أحدث إصدار من تطبيق تويتر على الجوال يوفر الرد على أي رسالة في سلسلة الرسائل (وليس الأحدث فقط) واستخدام أي رد فعل من الرموز التعبيرية. وأضاف أن الرسائل المشفرة ستتوفر في الإصدار الجديد DMs V1.0 اعتبارا من اليوم.

ويأتي ذلك بعد إعلان ماسك اعتزام تويتر حذف غير النشطة في الموقع منذ سنوات، وقال ماسك الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر تشرين الأول: “من المهم أن نتخلص من الحسابات المهملة”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...