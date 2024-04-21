فيضانات تهدد حياة 127 مليون نسمة في الصين وإصدار تحذير عالي الخطورة

أصدرت السلطات في الصين تحذيرًا شديدا لقرابة 127 مليون نسمة، من خطر الفيضانات في منطقة نهر باي في قوانغدونغ (Guangdong)، ومن المتوقع أن تصل المياه في رافد نهر اللؤلؤ إلى ذروتها في الساعة الواحدة صباحًا يوم الاثنين بعد أيام من الأمطار الغزيرة وكانت العاصمة قوانغتشو ومدن تشينغيوان وشاوجوان وهويتشو من بين المناطق الأكثر تضررا.

ونقلت رويترز أن الأنهار والممرات المائية والخزانات الرئيسية في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، تهدد بإطلاق العنان لفيضانات خطيرة، مما أجبر الحكومة يوم الأحد على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة لحماية أكثر من 127 مليون شخص.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية المحليون، الذين وصفوا الوضع بأنه “قاتم”، إن أجزاء من الأنهار والروافد في حوضي نهري شيجيانغ وبيجيانج وصلت إلى مستويات المياه في ارتفاع نادر لا يمثل سوى فرصة واحدة من كل 50 لحدوثه في أي عام معين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية. وذكرت أخبار CCTV يوم الأحد.