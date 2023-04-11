أكدت منصة قوى؛ الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية، أن إصدار تأشيرة زيارة عمل مؤقت تمكن المنشأة من استقدام عامل دون الحاجة لاستخراج إقامة.

وتمكن خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت المنشأة من استقدام عامل دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، ويُسمح لحاملها العمل في المملكة لمدة ثلاثة أشهر من دخول المملكة قابلة للتمديد لفترة مماثلة.

ما هي خطوات الاستفادة من الخدمة؟

1- التسجيل أو تسجيل الدخول في منصة قوى.

2- الدخول على “حساب المنشأة”.

3- اختر خدمة تأشيرة العمل المؤقت من الخدمات الإلكترونية.

4- اختر خدمة تقديم طلب تأشيرة العمل المؤقت.

5- تعبئة بيانات الطلب.

6- تقديم طلب إصدار تأشيرة العمل المؤقت.

ما هي شروط الخدمة؟

1- حالة المنشأة يجب أن تكون قائمة.

2- السجل التجاري يجب أن يكون سارٍ، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.

3- عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة.

4- نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى.

5- يجب ألا يكون لدى إحدى منشآت الرقم الموحد رخص عمل غير سارية.

6- وجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.