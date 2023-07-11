السعودية: طريقة إصدار التأشيرة المهنية الفورية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حديثاً، أنه يمكن للمنشآت الملتزمة بأنظمة العمل التي حققت نسب توطين مرتفعة طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو إلى زيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعتبر التأشيرة المهنية الفورية خدمة مخصصة للمنشآت الملتزمة بأنظمة العمل التي حققت نسب توطين مرتفعة.

خطوات الحصول على التأشيرة

تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة

اختيار خدمة التأشيرات الفورية من الخدمات الإلكترونية

اختيار إرسال طلب

اختيار خدمة “التأشيرات الفورية (تأسيس)”

اختيار الفئة المناسبة للرصيد المطلوب

إتمام عملية الدفع

الشروط الحصول على التأشيرة

سريان السجل التجاري، وتستثنى الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري

حالة المنشأة قائمة

سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد

الالتزام ببرنامج حماية الأجور

نشاط المنشأة مسموح به لتقديم الخدمة

جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جداً باستثناء الكيان الحالي في حال منشآت التأسيس، والأخضر المتوسط أو أعلى في حال منشآت التوسع

وجود رصيد كاف للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في (أبشر)

ما هي فترة التأسيس؟

توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المقصود بفترة التأسيس هي مدة ستة أشهر من تاريخ إنشاء المنشأة بشرط أن تكون المنشأة هي الأولى على مستوى الكيان تحت الرقم الموحد.

ما مدة صلاحية التأشيرة بعد أن تصدر؟

التأشيرة صالحة للاستخدام لمدة سنتين من تاريخ إصدارها.