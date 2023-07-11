. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: طريقة إصدار التأشيرة المهنية الفورية

طريقة إصدار التأشيرة المهنية الفورية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

. .. by . ..
التأشيرة المهنية الفورية
طريقة إصدار التأشيرة المهنية الفورية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة الموارد البشرية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حديثاً، أنه يمكن للمنشآت الملتزمة بأنظمة العمل التي حققت نسب توطين مرتفعة طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو إلى زيارة أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعتبر التأشيرة المهنية الفورية خدمة مخصصة للمنشآت الملتزمة بأنظمة العمل التي حققت نسب توطين مرتفعة.

خطوات الحصول على التأشيرة

  • تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة
  • اختيار خدمة التأشيرات الفورية من الخدمات الإلكترونية
  • اختيار إرسال طلب
  • اختيار خدمة “التأشيرات الفورية (تأسيس)”
  • اختيار الفئة المناسبة للرصيد المطلوب
  • إتمام عملية الدفع
السعودية: منصة قوى توقف خدماتها للمنشآت لعدم توثيق نصف عقود العاملين

الشروط الحصول على التأشيرة

  • سريان السجل التجاري، وتستثنى الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري
  • حالة المنشأة قائمة
  • سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد
  • الالتزام ببرنامج حماية الأجور
  • نشاط المنشأة مسموح به لتقديم الخدمة
  • جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جداً باستثناء الكيان الحالي في حال منشآت التأسيس، والأخضر المتوسط أو أعلى في حال منشآت التوسع
  • وجود رصيد كاف للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في (أبشر)
ما مزايا تأشيرة زيارة العمل المؤقت للمنشآت في السعودية؟

ما هي فترة التأسيس؟

توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المقصود بفترة التأسيس هي مدة ستة أشهر من تاريخ إنشاء المنشأة بشرط أن تكون المنشأة هي الأولى على مستوى الكيان تحت الرقم الموحد.

ما مدة صلاحية التأشيرة بعد أن تصدر؟

التأشيرة صالحة للاستخدام لمدة سنتين من تاريخ إصدارها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا