سامر باطر by سامر باطر

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إصدار إذن تصدير للمنتجات المزروعة بمنطقة الدرع العربي عبر منصة نما

سامر باطر by سامر باطر

واس
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية جديدة تمكن المزارعين من تصدير منتجاتهم الزراعية المزروعة في منطقة الدرع العربي، وذلك من خلال سهولة الحصول على إذن تصدير منتجاتهم الزراعية عن طريق منصة “نما ” خلال يوم واحد.


وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار سعي الوزارة في الإسهام بتحقيق مستهدفات القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم المزارعين من خلال تحقيق بيئة آمنة ومحفزة للإستثمار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة آلية الحصول على إذن التصدير عبر منصة “نما” بالدخول على المنصة، واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمات التراخيص، ثم الضغط على ايقونة التراخيص الزراعية واختيار طلب خدمة تصدير الخضار المكشوفة في الدرع العربي ما عدا البصل والبطاطس.
وأضافت الوزارة: بعد اتباع الخطوات السابقة تنتقل الخدمة بالمستفيد إلى بقية المعلومات مثل الصنف والكمية، وتاريخ الحصاد والتصدير، وتحديد بيانات الموقع الجغرافي للمزرعة، ثم يتم حفظ البيانات المذكورة، والموافقة على الضوابط والشروط، بعدها تكون رخصة الحصول على إذن التصدير بين يدي المستفيد خلال عمل يوم واحد.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في وقت سابق شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة بمنطقة الدرع العربي، ومنها أن يكون مصدر الخضار من مزارع تقع بمناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وهي المناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة، كما حددت الوزارة في الوقت نفسه الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...