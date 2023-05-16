إصدار أول قواعد شاملة للعملات المشفرة في العالم من الاتحاد الأوروبي

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم أول قواعد شاملة تتضمن لائحة أسواق الأصول المشفرة يهدف منع حدوث انهيارات تزعزع استقرار القطاع المصرفي، ويمثل هذا القرار التاريخي ضغطًا على دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لمواكبة هذا القطاع.

تُعَدّ لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA) جزءاً من حزمة إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تحكم التمويل الرقمي، بما يشمل مكافحة غسل الأموال، والابتكار في الخدمات المالية، ونسخة رقمية من اليورو.

وجرى ذلك في اجتماع لوزراء المالية عقد في بروكسل، وتمت المصادقة على القواعد بعد مناقشات ومفاوضات مكثفة مع البرلمان الأوروبي ، الذي منح موافقته مرة أخرى في أبريل.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه اللوائح اعتبارًا من عام 2024، وقد تم زيادة الحاجة الملحة لتنظيم العملات الرقمية بعد الانهيار الأخير لمنصة FTX الرقمية. وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة المالية في السويد، ” إليزابيث سفانتيسون”، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، على الحاجة الملحة لقواعد توفر حماية معززة للمستثمرين الأوروبيين وتكافح الأنشطة غير المشروعة المحتملة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات الرقمية. بموجب هذه القواعد، سيُطلب من الشركات العاملة في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة الحصول على ترخيص من أجل إصدار الأصول الرقمية والمرمزة والعملات المستقرة وتداولها وتأمينها.

واتخذ الوزراء تدابير استباقية لمعالجة التهرب الضريبي وتوظيف تحويلات الأصول الرقمية لغسيل الأموال من خلال تنفيذ تدابير لتعزيز إمكانية تتبع المعاملات. وتوصلوا إلى إجماع على أنه اعتبارًا من يناير 2026، يجب على مزودي الخدمة الحصول على هويات كل من المرسلين والمستلمين المشاركين في معاملات الأصول الرقمية، بغض النظر عن المبلغ المحول. علاوة على ذلك، توصلوا إلى اتفاق لتعديل اللوائح التي تحكم كيفية تعاون الدول الأعضاء في المسائل الضريبية، وبخاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي تنطوي على أصول رقمية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد اتفقوا على تبادل المعلومات المتعلقة بالأحكام الضريبية المسبقة المتعلقة بالأفراد الأكثر ثراءً. من الجدير بالذكر أن شركات ومنصات الكريبتو تعبر عن رغبتها في اليقين التنظيمي، وبالتالي تمارس الضغط على الدول لاعتماد لوائح الاتحاد الأوروبي ودفع المنظمين لوضع معايير عالمية للأنشطة العابرة للحدود.