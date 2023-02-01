إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر بالسعودية

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أول رخصة في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر وهي عبارة عن مشروع مشترك بين نيوم، وشركة أكوا باور المتخصصة في مجال تطوير الطاقة المتجددة، وشركة إير برودكتس الأمريكية للطاقة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، استغلالاً لموارد المملكة الهيدروكربونية منخفضة التكلفة، وموقعها الاستراتيجي لمصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، حيث تعمل المملكة على تحفيز اقتصاد الهيدروجين العالمي من خلال مستهدفاتها في أن تكون في مصاف الدول المنتجة للهيدروجين في العالم، مع الحفاظ على مكانتها بوصفها لاعباً رئيساً في قطاع الطاقة، وجزءاً من جهود نيوم ورؤيتها الطموحة لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة؛ لمواجهة التحديات العالمية الرئيسية، وعلى رأسها تغير المناخ.

وستكون شركة نيوم للهيدروجين الأخضر أكبر شركة على نطاق واسع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم ومقرها في أوكساجون، موطن الصناعات المتقدمة والنظيفة في نيوم، مع ما تمتلكه من شبكة إمداد وشبكة لوجستية مؤتمتة ومتكاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ مصنع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر في إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة في العام 2026، بإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بما يعادل 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا، كما ستُصدر الأمونيا الخضراء إلى الأسواق العالمية، مما يدعم إزالة الكربون من قطاع النقل الثقيل الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشير التقديرات إلى أن تأثير المصنع سيعمل على توفير ما يصل إلى 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع تشغيل المصنع في أوكساجون في عام 2026 م؛ ستكون نسبة 100 بالمئة من الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه متاحة للتصدير العالمي، على شكل أمونيا خضراء من خلال اتفاقية شراء حصرية طويلة الأجل مع (Air Products).

وسيعمل المصنع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات من خلال الاستفادة من خصائص طاقة الرياح والطاقة الشمسية الفريدة في المملكة، على حوالي 4 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام تقنية التحليل الكهربائي 2.2.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، قد وقعتا، في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون”، للتعاون في تنفيذ برنامج “مصانع المستقبل”، الذي يهدف إلى بناء منظومة تقنية قوية تمكّن التحوّل الرقمي والمستدام للقطاع الصناعي في المملكة، وتعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع نيوم بما يحقق مستهدفات قطاع الصناعة والتعدين رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

يهدف مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، بحسب موقع شركة أكواباور للطاقة المتجددة، إلى بناء أكبر منشأة تجارية في العالم على مستوى المرافق الصناعية تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر. ومع توظيف تقنيات عالمية أثبتت جدواها في هذا المجال، يهدف المشروع الذي يشارك في تطويره وتنفيذه كل من “نيوم” و”أير برودكتس” و”أكوا باور” إلى تبني أحدث الطرق المبتكرة لتوفير قدرة إنتاجية موحّدة تبلغ حوالي أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين. وعند تشغيل المشروع في عام 2026، ستنتج المنشأة 600 طن متري من الهيدروجين النظيف يومياً من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية “تيسينكروب”، إضافة إلى إنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تكنولوجيا تعتمدها شركة “أير برودكتس”، بمعدل إنتاج يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنوياً من الأمونيا الخضراء. ومع إنجاز المشروع بالكامل، سوف يسهم في الحدّ من انبعاثات الكربون بمعدل خمسة ملايين طنٍ متري سنوياً.

نبذة عن شركة نيوم للهيدروجين الأخضر

شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مشروع مشترك تأسس من خلال تحالف بين أكوا باور وإير برودكتس ونيوم لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع. وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، سوف ينتج هذا المصنع الضخم في مدينة نيوم ما يصل إلى 600 طن متري من الهيدروجين الخالي من الكربون يومياً، على شكل أمونيا خضراء، كحلّ فعّال من حيث التكلفة لقطاع النقل العالمي. ومن خلال دمج ما يصل إلى 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والاستفادة من خبرات ومهارات الشركات الثلاث، سوف تحرص شركة نيوم للهيدروجين الأخضر على توظيف الموارد الطبيعية المتجددة بما يسهم في تسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة نحو مرحلة جديدة من الطاقة النظيفة والمستدامة.