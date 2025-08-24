إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية، كيف ستساعد السعوديين على امتلاك منازلهم؟

أعلنت “السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC” عن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وتعد هذه المبادرة أول عملية أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية Residential Mortgage-Backed Securities – RMBS ضمن برنامج التوريق المحلي لتعزيز سوق التمويل العقاري. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الشركة وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – لتطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال خلق فئة جديدة من الأصول لأول مرة في السوق السعودية، للإسهام في تعميق أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية.

كيف سيساعد إصدار أوراق مالية السعوديين على امتلاك منازلهم؟

ستقوم البنوك وشركات التمويل بمنح القروض العقارية للأسر الراغبة في شراء منزل. وبعد أن تجمع البنوك عدداً كبيراً من هذه القروض، تبيعها للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. عندما تشتري هذه الشركة تلك القروض، فإنها تدفع للبنوك مبالغ نقدية ضخمة. هذه المبالغ هي ما يُعرف بـ “السيولة” والتي تزيد من قدرة البنوك على الإقراض بسبب حصول البنوك على سيولة نقدية جديدة من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، وبذلك تستطيع البنوك استخدام هذه الأموال لتمويل قروض عقارية جديدة لأشخاص آخرين، ويترتب على ذلك أن البنوك لن تكون مضطرة للانتظار لسنوات طويلة حتى تحصل على أموالها من الأقساط الشهرية للقروض القديمة، بل يمكنها تدوير رأس المال بسرعة أكبر. زيادة عدد القروض العقارية المتاحة، هو حصيلة ذلك، وبفضل زيادة السيولة لدى البنوك، ترتفع قدرتها على منح قروض جديدة مما يؤدي إلى توفر المزيد من خيارات التمويل في السوق، وبالتالي يسهل ذلك على عدد أكبر من الأسر السعودية الحصول على التمويل اللازم لشراء منزل. أي أن العملية تمكّن البنوك من تحويل الأصول غير السائلة (القروض العقارية طويلة الأجل) إلى نقد سائل، مما يعزز قدرتها على الإقراض ويزيد من خيارات التمويل المتاحة، وهذا يخدم في النهاية هدف رفع نسبة تملك المنازل في المملكة العربية السعودية.

ويتيح التوريق – الذي تنبثق عنه أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية – للمستثمرين فرصًا نوعية للاستثمار في أصول ذات جودة ائتمانية عالية ومدة استحقاق متوسطة، إذ جرى تنفيذ هذه العملية ضمن أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، ويدعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل بحسب بيان صحفي. وأكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق السعودية يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الحقيل، أن هذه الخطوة تُسهم في توفير أدوات تمويلية مبتكرة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن، وتمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على مسكن ملائم، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وجودة الحياة. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد بن فهد العبد الجبار، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية يُمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة. حيث تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا الإستراتيجيين، وهم: (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة). وأضاف العبد الجبار: “تُسهم هذه العملية في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أكبر، كما تساهم في تعميق أسواق المال وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تُعتبر خطوة أولى في جذب المستثمرين المحليين والدوليين”. ويعكس هذا الإطلاق المكانة البارزة للشركة لتطوير سوق التمويل العقاري الثانوي، ويؤكد ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية السعودية واستعدادها لاحتضان أدوات مالية متقدمة تواكب تطورات الأسواق المالية. يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، حيث تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للمموّلين العقاريين، وإتاحة خيارات تمويلية ميسّرة للأسر السعودية.